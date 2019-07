Los directivos de Aragón, menos optimistas con la evolución de la economía, según el Indicador de Opinión ADEA

Publicado 19/07/2019 13:53:24 CET

Los directivos aragoneses son menos optimistas con la evolución de la economía, aunque la mayoría apunta que la situación permanece estable. Así se desprende del Indicador de Opinión ADEA --Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón-- del primer semestre de 2019.

En concreto, dicho indicador es una encuesta que se realiza entre los directivos de Aragón, en esta ocasión han participado 196, para conocer sus impresiones sobre la evolución de la economía y de sus empresas durante el primer semestre del año y las perspectivas que estiman para la segunda mitad de 2019. La mayoría de los encuestados pertenecen al sector servicios, un 44,20 por ciento, y al industrial, un 32,60 por ciento. Por áreas de responsabilidad, el 59,10 por ciento son directores generales, el resto ocupan cargos de dirección comercial, financiera y de recursos humanos.

Los datos del Indicador han sido presentados este viernes, en una rueda de prensa, por el presidente y el secretario general de ADEA, Salvador Arenere y José Guillén, en la sede de la Asociación en Zaragoza.

Arenere ha incidido en que hay "un cambio de tendencia" pero la opinión de que la situación mejora o se mantiene estable la situación económica sigue siendo muy superior a la de que empeora. "La situación en la Comunidad autónoma es mejor que la media nacional, y España es el país que más está creciendo, aunque es cierto que hay unos factores que están ahí y que están anticipando que algo está cambiando".

Ha citado que hay factores externos que están afectando a la economía. En concreto, que en Alemania, "la gran locomotora de Europa, la producción industrial está bajando, que Reino Unido está inmersa en la incertidumbre del Brexit, que Italia se encuentra en recesión y Francia tiene un crecimiento moderado. Además, las medidas proteccionistas de Donald Trump en EEUU están perjudicando la inversión.

"Si las dos grandes patas que han sustentado la economía en España y en Aragón han sido las exportaciones y el turismo, si las exportaciones a esos países están bajando porque no están creciendo y el turismo también todo eso justifica la opinión de los directivos", ha detallado Arenere.

FALTA DE GOBIERNO

Respecto a la situación de la Comunidad autónoma, el presidente de ADEA ha opinado que la falta de gobierno está perjudicando la economía. "La inestabilidad política es un problema para cualquier país, hay tres factores fundamentales para incentivar la inversión: la estabilidad política, la seguridad jurídica y una fiscalidad razonable".

"Si no hay gobierno --ni en España ni en Aragón-- el que va a invertir se espera". Además, ha evidenciado que la parte social de la economía "depende mucho de subvenciones".

Arenere ha considerado que ese menor optimismo que se registra entre los directivos podría verse agravado si no se forma gobierno. "Esta situación está aplazando la aprobación de presupuestos, y si no hay presupuestos no hay ejecución presupuestaria y sin ello no hay inversión pública".

DESPOBLACIÓN

"Aquí se ha hablado mucho de luchar contra la despoblación, la España Vaciada, pero si no hay gobiernos las políticas que deben implementarse para luchar contra la despoblación o las políticas de inversión en infraestructuras que se había anunciado se ralentizan y perjudica a la economía".

Otro tema que preocupa a los directivos, ha agregado, es la elevada deuda de la Aragón y del país. "Si el 10 por ciento de todo el empleo de la Comunidad autónoma es público las dificultades para reducir deuda son importantes, porque una parte importante de los presupuestos se lo lleva el pago de nóminas".

OFICINA DEL INVERSOR

"El anuncio de modificaciones energéticas, laborales, preocupa a los directivos y desincentiva la inversión y, una vez más, sería muy interesante que se creara esa oficina del inversor". Arenere ha remarcado que hay "una demanda social permanente" para que se modifiquen y simplifiquen los trámites burocráticos para aquel que quiere "crear nuevos proyectos e inversión".

"Una forma de neutralizar la desaceleración es que aquel que quiere invertir tenga puente de plata, le mejoren los plazos, cumpla la ley pero con plazos más reducidos, ya que el exceso de burocracia dificulta la inversión".

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

El Indicador de Opinión de ADEA analiza, entre otros ámbitos, la percepción sobre la evolución de la economía de Aragón. Una amplia mayoría de los encuestados, el 71,8 por ciento cree que el primer semestre se ha mantenido estable y el 74,7 por ciento que seguirá así en la segunda mitad del año.

En comparación con 2018, aumenta de un 59,9 por ciento a un 74,68 por ciento los que dicen que la situación es estable y de un 3,65 a un 4,55 por ciento los que creen que empeora. Solo baja el porcentaje de directivos que opinan que hay mejora, de un 36,46 a un 20,78 por ciento.

Esta es la tónica que siguen las respuestas dadas en el resto de preguntas. Así, los directivos comerciales creen en su mayoría que las importaciones y exportaciones se van a mantener estables. No obstante, un 5,56 por ciento creen que van a empeorar las importaciones en la segunda mitad de 2019, frente al 2,9 de 2018, y solo un 11,11 por ciento apunta que mejorarán, un 18,9 por ciento el año anterior.

EXPORTACIONES

En lo que respecta a las exportaciones, los directivos que creen que van a mejorar en el segundo semestre del año han bajado en algo más de 28 puntos porcentuales, pero no ha aumentado la percepción de que empeorarán, solo la de que se mantendrán estables, que pasa del 54,5 por ciento de 2018 al 82,76 por ciento de 2019.

Los directivos de recursos humanos también abogan en su mayoría --un 70,21 por ciento-- por una estabilidad en las plantillas, una percepción que el año anterior ya tenían un 58,68 de los encuestados. Los que dicen que va a mejorar caen del 40,59 al 25,53 y los que señalan que empeora aumentan del 0,73 al 4,26 por ciento.

En lo que respecta al acceso a la financiación, ninguno de los directivos financieros cree que la situación vaya a empeorar, el 66,7 por ciento afirma que permanece estable y un 33,3 que mejora.