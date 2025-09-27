La directora general de Deporte destaca el impacto en el territorio de eventos como la Supercopa LF Endesa

Acto de prensentación de la Supercopa LF Endesa en Huesca con presencia, entre otras personas, de la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo autonómico por los eventos que generan "un impacto muy positivo en el territorio y que siguen incentivando el deporte en nuestra comunidad", como la Supercopa LF Endesa 2025, que se celebra este fin de semana en la capital altoaragonesa.

En la presentación del evento, la directora ha observado que "Huesca cierra una semana fantástica en clave deportiva" con la celebración de la Supercopa liga femenina de baloncesto y el desarrollo "a la vez, y a pocos kilómetros, de un mundial absoluto de carreras de montaña en Canfranc con más de 1.600 corredores de 72 países".

"Estas citas demuestran el potencial que tiene la provincia de Huesca a nivel de organización de eventos deportivos", ha dicho García, para señalar que invertir en deporte "nos ha puesto en el mapa y nos ha permitido ser competitivos con ciudades punteras del país".

EL MEJOR BALONCESTO FEMENINO EN HUESCA

La cita enfrenta a los cuatro mejores equipos del pasado curso en la lucha por el primer título oficial de la temporada y podrá seguirse en directo a través de las cámaras de Teledeporte.

Las semifinales se disputan este sábado: Valencia Basket y Perfumerías Avenida, desde las 17.15 horas y Casademont Zaragoza-Hozono Global Jairis a partir de las 20.00 horas en busca de una plaza en la final de este domingo 29, a las 17.00 horas.