La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, expone en las Cortes los planes de su área

Archivo - La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, comparece este lunes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación para informar sobre las líneas de actuación a desarrollar en la presente legislatura, a petición de la consejera del ramo, PSOE, CHA y A-TE.

Después de la intervención de Cuéllar, que comienza a las 15.00 en la sala de comisiones Giménez Abad, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley, presentada por el PSOE, sobre la prevención de incendios forestales mediante el pago por servicios ecosistémicos a la ganadería extensiva.

Como cierre de la jornada de trabajo, está prevista la reunión de la Mesa ampliada de Agricultura para planificar futuras actividades. de la misma.