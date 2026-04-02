El diseño arquitectónico de La Nueva Romareda, en Zaragoza, finalista en los World Stadiums Awards 2026

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ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Nueva Romareda ha sido seleccionada como finalista en los World Stadiums & Arenas Awards 2026, uno de los certámenes más relevantes del mundo en el ámbito del diseño y la innovación en infraestructuras deportivas. En concreto, el equipamiento zaragozano competirá en la categoría de "Diseño arquitectónico para un nuevo estadio o arena", que reconoce la propuesta de "un modelo de referencia en el diseño contemporáneo de equipamientos deportivos".

La organización ha confirmado oficialmente la inclusión del proyecto diseñado por IDOM, que también ha clasificado a otros dos de sus proyectos: el Claro Arena, en la categoría "Excellence in Eco-Friendly and Green Stadium Architecture", y la renovación del estadio Coliseum, como "Excellence in Stadium Renovation and Modernization".

Los premios, que se celebrarán en el mes de octubre en el Hilton Riyadh hotel & residences en Arabia Saudita, forman parte del World Stadiums & Arenas Summit, un encuentro de alcance global que destaca la excelencia en diez categorías relacionadas con la arquitectura deportiva, la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del aficionado.

Los premios cuentan con un panel internacional de expertos encabezado que evalúa los proyectos según criterios de innovación, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y legado a largo plazo.

Formar parte de esta selección es un reconocimiento al proyecto de la Sociedad La Nueva Romareda y a la excelencia de los equipos de IDOM en el diseño y transformación de recintos deportivos.

Además, compartir 'shortlist' con proyectos destacados de otros países subraya el nivel de los trabajos evaluados, entre los que figuran desarrollos de referencia en Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.