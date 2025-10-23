El dispositivo de Todos los Santos en el cementerio de Torrero en Zaragoza será del 24 de octubre al 2 de noviembre

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha este viernes, 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, el dispositivo especial de la celebración de Todos los Santos que coordina el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda con el resto de los diferentes servicios municipales. Entre ambos días el cementerio de Torrero abrirá todas sus puertas peatonales y de vehículos para que zaragozanos y visitantes puedan homenajear a sus fallecidos.

"Queremos que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos con total comodidad y sabemos que el cementerio de Torrero es un espacio que en los próximas días va a ser muy visitado y por ello una docena de servicios municipales ya tienen todo listo para la celebración de uno de los momentos más emotivos del año", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

En rueda de prensa, ha agradecido la implicación de todas las áreas municipales para que "nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de un espacio de recuerdo y memoria, pero también participar en las actividades culturales programadas para esta festividad".

SIETE ACCESOS PEATONALES Y DOS PARA VEHÍCULOS

En el camposanto zaragozano, cuyo horario de apertura general es de 06.30 a 23.00 horas, reforzará todos sus accesos. Para los peatones, la puerta de la parte antigua --Principal y plaza de la Paz-- desde la Z-30 estará operativa de 07.00 a 21.00 horas, y la puerta principal de acceso al Tanatorio, por la Cruz de los Caídos --calle Fray Julián Garcés--, estará abierta de 06.30 a 23.00 horas.

Los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre se abrirán cinco accesos peatonales adicionales, de 08.00 a 18.30 horas y que son los 2 accesos peatonales por el Tercer Cinturón; 1 acceso peatonal por andador de fosa común; y 1 acceso peatonal por andador B.

En el caso del Servicio de Portería y préstamos de escaleras estará disponible de 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Aquellos usuarios que accedan con vehículo privado podrán hacerlo por dos entradas: la tradicional en la puerta principal de la calle de Fray Julián Garcés --de 06.30 a 23.00 horas-- y el acceso por Zona Sur con salida por el Tercer Cinturón, que estará en servicio, que queda supeditado a la intervención de Policía Local.

Las Brigadas de Cementerio han ampliado dos zonas para aparcamiento en el interior del recinto. En el interior del recinto, se diferenciarán las zonas "nueva" y "antigua"; así como el acceso de las personas que acuden a entierros o funerales esos días.

También se reservará una de las calzadas de aparcamiento para los vehículos que acudan a enterramientos exclusivamente. Se dispondrán en las calzadas, indicadores de movimiento y circulación de las personas, en una y otra dirección, con el fin de evitar los encuentros.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Desde este sábado 25 de octubre se activarán ya los refuerzos en el servicio de autobús con la línea circular C1 entre plaza de Las Canteras y Cementerio, que se mantendrán durante todo el dispositivo, incrementándolo el 1 y el 2 de noviembre con 3 autobuses de refuerzo. El Día de Todos los Santos será cuando mayor refuerzo se realice.

Además de la C1, se reforzarán las líneas 33 (Delicias-Pinares de Venecia), 34 (Estación-Cementerio) y 39 (Pinares de Venecia-Vadorrey), y estarán en servicio las otras tres líneas especiales que hacen de lanzadera desde distintos puntos de la ciudad. Se trata de la Línea LAN con recorrido del cementerio al Parque de Atracciones; la Línea CE desde la calle de Miguel Servet con la calle Asalto hasta el cementerio; y la Línea CEM entre la Puerta del Carmen y el cementerio.

FLORES

La Policía Local controlará los accesos al cementerio los días previos al 1 de noviembre y se facilitarán los accesos para el transporte público en la Avenida de América, desde Tercer Cinturón a Paseo del Canal, y en el Tercer Cinturón, accesos al complejo funerario.

Para los preparativos de este fecha se ha contado con la colaboración activa de diferentes servicios municipales como Talleres y Brigadas, Conservación de Infraestructuras, Policía Local, Parques y Jardines, Limpieza Pública, Movilidad Urbana, Brigadas del Cementerio, Información y Atención al Ciudadano, Prevención y Salud Laboral, Web municipal, así como Cruz Roja, Protección Civil, Voluntarios de Protección Civil, Unidad Cultural de Cementerios y Voluntarios Zaragoza.

El Ayuntamiento ha autorizado 2 puestos de venta ambulante de flores, que estarán en la zona de aparcamiento junto a la entrada de la parte antigua, en horario de 08.00 a 21.00 horas del 26 de octubre al 1 de noviembre. Estos puestos apoyarán la venta de flores de los 3 quioscos permanentes situados junta a la entrada principal.

Además, desde este mismo viernes el complejo funerario contará con una ambulancia de soporte vital básico en horario habitual será de 15.00 a 19.00 horas, aunque los días principales el servicio sanitario quedará reforzado durante toda la jornada con otra ambulancia de soporte vital avanzado. Uno de los vehículos estará ubicado en la zona nueva de velatorios y el otro en la entrada al cementerio viejo. El servicio sanitario depende de un convenio que se firma cada año con Cruz Roja.

En la recogida de basuras habrá un refuerzo de 25 contenedores de 1.000 litros en el recinto de vertido y recogida del cementerio, desde el 20 de octubre al 7 de noviembre. A la recogida habitual nocturna de los contenedores se hará un refuerzo diurno de recogida sobre las 12.45 horas del 24 de octubre al 2 de noviembre, incluidos los domingos.

Durante las 24 horas del día 1 de noviembre, los distintos equipos del SERLUZ --Servicio de Limpieza Urgente--, permanecerán localizables en las proximidades del Cementerio. Cada equipo está constituido por 1 vehículo pickup todoterreno 4x4, 1 camión multifunción y 3 operarios.

CULTURA

La oferta cultural se ha ampliado para atender a todo tipo de públicos y edades, que se unen bajo el lema "También somos ciudad". Este mismo fin de semana, el cementerio será espacio de exposiciones, música, teatro, paseos culturales y otras propuestas.

En la capilla Yarza, en el cementerio antiguo, desde este 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas, se podrá disfrutar de la exposición "Ángel Sanz Briz" organizada por el Ayuntamiento.

El primer sábado, ampliando y acercando el equipamiento al público más joven, se celebra un flashmob basado en "Thriller" de Michael Jackson, organizado por la Academia de Baile La Almozara-ResisDance, que tendrá lugar en el Solar Cuadro 6, en el cementerio antiguo, a las 20.00 horas.

El 1 de noviembre habrá actividad infantil con el cuentacuentos "Mi vecina Enriqueta: cuento y taller de cometas" por Olga Larrubia, en la plaza de la Paz a las 11.30 horas. A las 10.30 horas la Coral Club Social de empleados del Ayuntamiento de Zaragoza actúa en el Mausoleo a Joaquín Costa.

El patrimonio municipal del camposanto también se puede disfrutar con la Visita a las Capillas Municipales 2, 5, 10, 16, 18 y 20, que fueron restauradas en el andador A del cementerio. De forma particular se puede descubrir alguna de las rutas culturales señalizadas con cinco recorridos señalizados: Arte funerario, Personajes ilustres, Mujeres imborrables, Memoria histórica y Ruta medioambiental.

El cementerio de Torrero ha cumplido en julio 191 años desde que fuera inaugurado y bendecido por el entonces arzobispo de la diócesis de Zaragoza, Bernardo Francés Caballero, en 1834. Acoge los restos de cerca de 700.000 personas, es el recinto funerario más grande de Aragón con 5,7 hectáreas de zonas verdes incluido 4.621 árboles, 529 arbustos, 28 fuentes y 220 bancos.