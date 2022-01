El distrito de Las Fuentes rechaza 'El Bosque de los Zaragozanos' y pide un plan de arbolado

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Distrito de Las Fuentes ha rechazado el proyecto de El Bosque de los Zaragozanos' y su desarrollo en el barrio, y ha reclamado que esos terrenos se destinen a la ampliación del parque de Torre Ramona y a la urbanización de la Orla Este.

El PSOE ha presentado en el pleno de distrito una moción que mostraba su desacuerdo con esta iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y que ha sido aprobada por mayoría de los vocales de la Junta Municipal de Las Fuentes, ha señalado la formación en una nota de prensa.

En la misma, también se ha acordado solicitar al Gobierno PP-Cs un plan de arbolado para el distrito "con dotación suficiente en los próximos presupuestos y un calendario de ejecución".

"Ha quedado claro que 'El Bosque de los Zaragozanos' no es el proyecto que quieren los vecinos. Consideran que no es un plan adecuado para el barrio, no es el modelo que quiere de zona verde", ha asegurado el presidente del distrito de Las Fuentes, el concejal socialista Horacio Royo.

En la misma moción, también se ha acordado instar al equipo de Gobierno de la ciudad que se aborde de "manera urgente" la poda de los árboles del distrito y la recuperación de aquellos que están en mal estado.

"Hay un abandono total de la ciudad. Este Gobierno es incapaz de gestionar el día a día y solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos. Problemas, como la poda de los árboles, que para los ciudadanos es algo fundamental", ha indicado Royo. De hecho, en el mismo escrito, también se solicita el replantado de los numerosos alcorques vacíos que hay en Las Fuentes.

Un barrio que, según los vecinos, en estos momentos está "sucio" y sufre el "abandono del Gobierno de Zaragoza". "El pleno de distrito ha solicitado, asimismo, que se aumenten los servicios de limpieza en las calles de nuestro distrito", ha destacado el edil del PSOE, que como presidente de distrito ha remitido la moción con los puntos aprobados a la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.