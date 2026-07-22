La divulgadora científica Valeria Corrales lanzará este año el cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Nuria Mur, ha presentado el programa de las Fiestas de San Lorenzo 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 actos conforman la programación de las próximas Fiestas de San Lorenzo en Huesca, que comenzarán el 9 de agosto con el lanzamiento del cohete a cargo de Valeria Corrales, joven oscense divulgadora científica que, según el Ayuntamiento de Huesca representa el presente y el futuro de la ciudad.

Su elección responde a celebración este año en Huesca del Tour del Talento del que Valeria formó parte. La responsable municipal del área de Fiestas en el Consistorio oscense, Nuria Mur, ha informado de que "este año, la encargada de dar inicio a las fiestas será una mujer, una joven, que representa el presente y el futuro de nuestra ciudad y será Valeria Corrales y su elección no es casual".

Ha continuado diciendo que "Huesca tuvo el privilegio de acoger el Tour del Talento y ella formo parte del mismo, y simboliza todo lo que queremos impulsar desde el Ayuntamiento, una ciudad que apuesta por el conocimiento, por las vocaciones STEAM, por la innovación y por el talento joven como motor de desarrollo y estamos convencidos de que Valeria será una magnifica embajadora del espíritu de San Lorenzo 2026".

PRELAURENTIS Y PÓRTICO LAURENTINO

El prelaurentis comenzará este viernes, día 24 de julio, con un concierto de la Banda de Música de Huesca y se prolongará hasta el 31 de julio, día en el que se celebrará el Green Friday de la mano de los comerciantes y la presentación de Mairalesas.

Otro de los actos más importantes es la Parrilla de Oro que este año se entregará el 29 de julio, a las 20.00 horas en el Museo Provincial, a Ernesto Escar Monaj responsable del área de protocolo del Ayuntamiento durante casi 40 años. El 1 de agosto comenzará el denominado Pórtico Laurentino con momentos clave como el ensayo general de los danzantes, este año en el barrio de La Encarnación, entre otros.

SAN LORENZO

En total, las Fiestas de San Loenzo comprenserán siete días de fiesta, del 9 al 15 de agosto, en los que la mayor parte de los actos son gratuitos y se desarrollan en la calle. La programación "está pensada para todos los públicos, para que se mantengan vivas nuestras tradiciones y que sigan evolucionando para responder a las necesidades y expectativas de la ciudad".

Ha añadido que "San Lorenzo es identidad, es cultura, es convivencia y la mejor carta de presentación de Huesca".

La música es uno de los platos fuertes de la programación, por ello habrá cuatro escenarios musicales, la plaza López Allué, donde actuarán las verbenas en horario de tarde y noche; la plaza de Navarra, con los conciertos de las peñas; la plaza General Alsina que un año más, albergará el Iberi@Huesca.folk y el exterior del Palacio de Congresos con los conciertos más multitudinarios y gratuitos.

En el exterior del Palacio de Congresos, actuará Fangoria, el día 10 de agosto; Nil Moliner, el 11; Big Lois, el 12; Nacha Pop, el 13 y Andrés Campo, el día 14. Mur ha resaltado que este año uno de los momentos especiales será el eclipse previsto el 12 de agosto y sobre el que se ha preparado una actividad especial en el Planetario de Aragón, que se concretará y al que llama a sumarse.

El programa cuenta con actos infantiles, como hinchables refrigerados en los barrios de La Encarnación y Santo Domingo, actuaciones en el parque Miguel Servet, circo en la plaza de la Catedral o la actuación de Los Titiriteros de Binéfar.

También para los mayores se celebrará el tradicional homenaje el día 15 de agosto. Habrá jotas todos los días en el Parque Miguel Servet y fuegos artificiales los días 10 y 13 a los que se sumará la traca final el día 15.

Los Danzantes actuarán el día 10 de agostro ante la basílica de San Lorenzo; el día 11 en la plaza Luis López Allué, en el marco de la Fiesta del Comercio. Dentro de los actos religiosos, destacan las Completas el día 9; la procesión y misa el día 10 y la Ofrenda de Flores y Frutos el día 15.

Otro de los actos destacados del programa tiene que ver con la afición taurina, puesto que regresa la Feria de la Albahaca con corridas cada tarde a partir de las 18.30 horas, las tradicionales vaquillas y el encierro infantil que se repite de nuevo este año, será el día 13.

Además, Nuria Mur ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja de la mano con la empresa de seguridad de la plaza de toros para organizar las horas previas al inicio de las corridas de toros.

BLANCO Y VERDE

La concejala de fiestas ha reiterado el llamamiento, sobre todo a los más jóvenes, para mantener los colores blanco y verde. "Queremos el blanco y verde también el día 9 de agosto y nos gustaría que la plaza estuviera así, porque es nuestra seña de identidad en San Lorenzo".

El programa completo de fiestas ya está listo y de él se repartirán 10.000 ejemplares, 8.000 de ellos de bolsillo. El presupuesto de las fiestas de San Lorenzo asciende a 1,8 millones de euros, 80.000 euros más que el año pasado.

Como es habitual, se organizará un dispositivo de seguridad que se concretará en la Junta Local del Seguridad el próximo 27 de julio.