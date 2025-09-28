Dos fallecidos y cuatro heridos, dos de ellos graves, tras un accidente de tráfico en La Fresneda (Teruel)

Archivo - El Gobierno de Aragón reparará el acceso de la A-231 a La Fresneda. - EUROPA PRESS - Archivo

LA FRESNEDA (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido este domingo y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas graves, tras un accidente de tráfico en el término municipal de La Fresneda (Teruel), según ha informado el Gobierno de Aragón.

El suceso ha tenido lugar en la A-231, concretamente en el punto kilométrico 13,600. Ha dejado un trágico balance de dos personas fallecidas, dos heridas graves y dos heridas leves.

Tal y como ha trasladado el Gobierno de Aragón, en el siniestro se han visto implicados dos vehículos y hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias para atender a los afectados.