Dos heridos graves en un accidente de tráfico ocurrido en La Puebla de Roda (Huesca)

Bomberos de la DPH en el lugar del accidente ocurrido esta pasada madrugada en la A-1605 - DPH

LA PUEBLA DE RODA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este domingo en la carretera autonómica A-1605, en La Puebla de Roda, capital del municipio de Isábena (Huesca).

El siniestro se ha producido sobre las 5.00 horas cuando un vehículo se ha salido de la calzada en el kilómetro 25 de la A-1605, a la altura de la ermita de Estet, y ha chocado contra un remolque que se encontraba fuera de la vía. Como resultado, los dos ocupantes del vehículo, una mujer y un hombre vecinos de Roda de Isábena, han resultado heridos de carácter grave y han sido trasladados a un centro hospitalario.

Bomberos de la DPH del parque de Benabarre (Huesca) han acudido al aviso, recibido a las 5.05 horas, junto a efectivos de la Guardia Civil, 061 y personal de mantenimiento de carreteras.