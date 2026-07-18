Dos personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una industria cárnica de Binéfar (Huesca)

Centro de Binéfar en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BINÉFAR (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras producirse un incendio en una industria cárnica de Binéfar (Huesca), según ha informado el 112 Aragón.

Al parecer, el incendio, ahora ya extinguido, se ha iniciado en una zona de residuos de la fábrica. El aviso se ha recibido a las 8.05 horas y hasta la zona se han movilizado efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, de la Policía Local y de la Guardia Civil.