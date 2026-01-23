Dos propuestas abiertas al público completan las exposiciones 'Oscensario' y 'Allí donde se vuelve' en la DPH

Archivo - Inauguración de 'Oscensario'. - VERONICA LACASA - Archivo

HUESCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha programado dos nuevas propuestas abiertas al público para ampliar la experiencia de visita de las exposiciones 'Oscensario', de Javier Sáez Castán y 'Allí donde se vuelve', de la artista Adela Moreno. Ambos proyectos son ganadores de la convocatoria Ramón Acín de la institución provincial.

La primera actividad tendrá lugar este próximo martes, 27 de enero, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Diputación de Huesca, con el encuentro 'Breve historia del Oscensario'. Sus autores, Javier Sáez Castán y José Antonio Escrig, conversarán con el público sobre el libro, su origen y su desarrollo, en una sesión concebida para compartir claves de lectura y el proceso creativo del proyecto.

La publicación reúne 150 personajes y conforma un recorrido amplio que integra referencias a la historia, el patrimonio artístico y literario, la etnografía y la ficción vinculadas a la provincia de Huesca. Se trata de un libro escrito a cuatro manos que propone distintos itinerarios de lectura y apela a un lector activo.

Asimismo, la obra figura entre los libros de no ficción más vendidos en librerías aragonesas, según la lista facilitada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

La segunda propuesta se desarrollará el domingo, 22 de febrero, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, coincidiendo con la clausura de la muestra. La artista Adela Moreno presentará la acción performativa 'Primera casa', una intervención que reflexiona sobre el cuerpo como lugar de relación con el mundo y como punto de partida desde el que se proyectan las diferentes formas de habitar.

Además, hasta el cierre de ambas exposiciones continúa activo el programa didáctico, que incluye actividades para grupos y centros educativos, así como dos visitas abiertas al público general los domingos 25 de enero y 8 de febrero, a las 12.30 horas. La visita del 8 de febrero contará también con la participación de Adela Moreno.