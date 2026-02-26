La DPH ayuda a remodelar la plaza de la iglesia de Grañén (Huesca)

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, visitan la plaza de la Iglesia de Grañén. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

GRAÑÉN (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha impulsado en los últimos meses la rehabilitación integral de la plaza de la iglesia de Santiago en Grañén, con el objetivo de que los vecinos de este municipio monegrino disfruten de "un nuevo espacio de recreo en pleno casco histórico".

El presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha visitado las obras junto a su alcalde, Carlos Sampériz, y ha aplaudido "la recuperación que ha llevado a cabo el consistorio de una zona degradada y que ahora presenta un aspecto moderno y completamente renovado".

La DPH ha invertido 160.000 euros en esta obra y el alcalde ha reconocido que, aunque sean un ayuntamiento "solvente", era "inviable" para las arcas municipales abordar obras de este envergadura, que han sido posibles gracias a la colaboración de la Diputación.

La reforma de este espacio de más de 700 metros cuadrados ha dejado como resultado una escalinata con gradas y zonas verdes con un pavimento de hormigón lavado.

"Estamos muy contentos por haber conseguido revitalizar el corazón del pueblo y estamos convencidos de los múltiples usos que la plaza va a tener a partir de ahora", ha destacado Sampériz.

Con este proyecto, Grañén culmina la transformación de uno de los espacios más céntricos y simbólicos del pueblo. Previamente, en los últimos años, se han llevado a cabo dos fases de urbanización de la plaza de la iglesia, se han demolido varias edificaciones en ruina, se ha rehabilitado la propia iglesia parroquial de Santiago y se ha puesto en marcha una promoción de ocho apartamentos y una vivienda unifamiliar.