La DPH destinará 48.000 euros a reconstruir el parque fluvial de Puente de Montañana tras un desprendimiento

El presidente de la DPH, Isaac Claver, visita el parque fluvial de Puente de Montaña para conocer los daños causados por un desprendimiento.

PUENTE DE MONTAÑANA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha reservado 48.111 euros en el presupuesto de 2026 para reconstruir y estabilizar el parque fluvial de la localidad de Puente de Montañana, que ha sufrido daños por el desprendimiento de varias grandes rocas en una de sus laderas.

El objetivo de la actuación es que este corredor natural junto al río Noguera-Ribagorzana "vuelva a ser seguro y completamente transitable", ha informado la institución provincial.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el diputado delegado de Obras, Alvaro Bescós, han visitado este martes el municipio ribagorzano, junto a su alcalde, Jorge Bordes, para conocer los daños provocados por el desprendimiento.

El desprendimiento se produjo hace algo más de un año, tras un episodio de lluvias que dejó 70 litros por metro cuadrado, apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento hubiera acondicionado el paseo fluvial con zonas verdes, riego automático, acometida eléctrica y señalización del camino.

Los servicios técnicos de la DPH evaluaron de inmediato la situación tras la alerta del alcalde al diputado delegado de Obras. Desde entonces, han trabajado en un proyecto de estabilización y reconstrucción que ya está prácticamente finalizado.

Las obras comenzarán a principios del próximo año, en cuanto entre en vigor el nuevo presupuesto, y serán dirigidas y coordinadas directamente por personal de la institución provincial.