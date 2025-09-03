La DPH invierte este año más de 34 millones de euros para mejorar el medio rural

HUESCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este miércoles el Plan Impulso 2025. Un plan dotado con 14,7 millones de euros que, sumados a los 20 millones de euros del Plan de Obras y Servicios (POS), dan como resultado más de 34 millones de euros con los que los 201 municipios de la provincia, todos excepto la capital, van a disponer de más recursos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos del medio rural.

La Diputación Provincial de Huesca va a realizar este año un importante esfuerzo inversor con los que seguir mejorando la calidad de vida de los altoaragoneses. Entre ambos planes, Plan de Obras y Plan Impulso, suman 9 millones de euros más que en 2024. Un incremento del 34 por ciento.

La principal novedad del Plan Impulso 2025 es la obligatoriedad para los ayuntamientos de invertir más de 6 millones de euros en el arreglo y mejora de caminos. Esta es una necesidad constatada en el medio rural que facilita el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera, vitales en una provincia como Huesca.

Con los otros 8,7 millones de euros del Plan Impulso de este año los ayuntamiento van a poder acometer todo tipo de inversiones en vías públicas, parques, infraestructuras deportivas, recursos hidráulicos, protección del patrimonio histórico-artístico, caminos, entre otros cometidos.