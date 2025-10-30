La DPH promociona 'Tu provincia, Huesca la Magia' en Madrid como destino para reuniones, convenciones o ferias

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Tu Provincia Huesca la Magia' de la Diputación de Huesca (DPH) ha protagonizado este jueves la décima edición del Encuentro de Otoño MICE Puchero OPC España 2025, celebrada en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde ha promocionado el territorio como destino para reuniones, eventos, congresos o ferias.

Allí se han mostrado las fortalezas del Alto Aragón para ser un referente de turismo de reuniones en el ámbito rural, integrando innovación y naturaleza con un modelo sostenible, sólido y coherente con las nueva demandas del mercado MICE --reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, en sus siglas en inglés--, ha informado la DPH.

Más de 120 profesionales y empresas organizadoras de eventos han asistido a este evento 'El Puchero' con el que OPC España reúne cada año a agentes del sector para, en un ambiente informal, hacer networking y debatir sobre temas actuales de la industria turística.

Además de conocer las fortalezas de la provincia oscense para atraer turismo MICE Rural, los asistentes han podido degustar productos como la longaniza de Graus, quesos de Radiquero y Guara, y vinos de Bodegas Pirineos de la DO Somontano. También se ha ofrecido, como puchero, una interpretación del "recado" --un cocido típico compuesto de judías blancas, patatas y arroz-- de Binéfar.

En este marco, el diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, ha expuesto que "en un mundo donde el turismo de negocios se encuentra habitualmente en metrópolis agitadas y espacios convencionales, Huesca presenta una propuesta refrescante y única con su MICE Rural".

"El Alto Aragón, con su belleza paisajística y su serenidad, ofrece una alternativa idílica para reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, alejada del bullicio de las grandes ciudades", ha añadido0 el diputado, quien ha destacado que hay un segmento de empresas que están buscando precisamente "lugares más pequeños que, además, puedan acoger experiencias diferentes".

Los representantes de 'Tu Provincia Huesca la Magia' han mostrado también un nuevo vídeo promocional del MICE Rural de la provincia y han anunciado la puesta en marcha, a partir del próximo lunes, de un Convention Bureau que se va a integrar en 'TuHuesca' para trabajar de forma exclusiva en atraer y facilitar la llegada de eventos, congresos o reuniones de empresas.