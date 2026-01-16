La DPT lanza ayudas a la natalidad de hasta 600 euros para recién nacidos en municipios de Teruel

Una de las bebés que ha recibido la información. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias con bebés censadas en municipios turolenses con población inferior a los 20.000 habitantes --todos menos la capital-- podrán contar con hasta 600 euros de las ayudas a la natalidad de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

Este año, desde el Área de Bienestar Social de la DPT se está dando la bienvenida directamente a los recién nacidos, entregando a las familias el detalle de un babero, acompañado de una tarjeta que recoge información sobre las ayudas que la institución convoca cada año, destinadas a las familias censadas en municipios turolenses con una población inferior a los 20.000 habitantes.

La diputada delegada del área, Beatriz Redón, ha entregado estos detalles en los hospitales de Teruel y Alcañiz, contando con la colaboración del servicio provincial de Sanidad.

"El objetivo principal de esta campaña es que todas las familias sepan que la Diputación Provincial de Teruel tiene una convocatoria de subvenciones, de ayudas, para las familias que tengan un bebé en nuestra provincia y, de esta forma, darles la bienvenida también a través de un pequeño obsequio que se les facilitará desde los hospitales", ha señalado.

Estas ayudas establecen una cuantía máxima por familia de 600 euros, destinados a colaborar en los gastos iniciales extraordinarios a los que se enfrentan las familias con el nacimiento.

Para poder acogerse a ellas las familias tan sólo deberán acreditar con certificado de empadronamiento su residencia el último año en municipios turolenses con población inferior a 20.000 habitantes.

También pueden acogerse a ellas las familias que acrediten la adopción de niño o niñas de hasta seis años de edad con sentencia judicial firme en el período señalado y cumplan con los demás requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026

El periodo que cubrirá la nueva convocatoria prevista por DPT, y que será publicada próximamente, se establece para los nacimientos y adopciones entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Además, la DPT modificó el año pasado los trámites administrativos necesarios para el desarrollo de estas ayudas, con la intención de simplificar tanto su solicitud como la correspondiente justificación.

"Observamos que las familias perdían una media del 27% del total de la ayuda económica que podían recibir", ha apuntado Beatriz Redón, señalando que "además, la decisión de unirse a la campaña dependía de la voluntad de cada ayuntamiento, a los que se lastraba con enredosos trámites burocráticos, por lo que se habían generado desigualdades entre unas poblaciones y otras, en las que no llegaba la subvención".

Por todo ello, la institución provincial modificó la Ordenanza reguladora de estas ayudas, de tal forma que en la última convocatoria las familias ya han recibido el total de la cuantía establecida para cada una de ellas, que en el ejercicio pasado ya contemplaron un aumento de 500 a 600 euros, "con la intención de seguir incrementándose", en palabras de Beatriz Redón.