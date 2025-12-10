La DPT reafirma su compromiso con la Asociación Turolense de Productores de Leche y Queso para actividades de promoción

Firma del convenio entre la Diputación de Teruel y la Asociación Turolense de Productores de Leche y Queso. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel reafirma su compromiso con la Asociación Turolense de Productores de Leche y Queso para realizar actividades de promoción durante el 2025. Este año se ha aumentado la partida económica a 21.000 euros para apoyar a la industria quesera de Teruel para poder ser reconocida como Indicación Geográfica Protegida.

Por ello, la institución y la asociación han realizado diferentes actividades de promoción durante el año 2025. Entre los objetivos principales de este convenio se encuentran: El análisis y definición de la situación de partida para la obtención de la IGP.

Este trabajo incluye la identificación de los productos y de las zonas geográficas de producción, así como la evaluación de la viabilidad de la protección como indicación geográfica, analizando los requisitos necesarios para esta tramitación.

Asimismo, el convenio recoge la elaboración de memoria técnica y documentación necesaria para tramitar la protección IGP de "Quesos de Teruel", lo que permitió profundizar en la diferenciación, la posición y la reputación de marca. También la realización de campañas de comunicación online y un estudio de notoriedad basado en encuestas a 300 consumidores de la provincia y de Zaragoza.

A lo largo del año, se continuará impulsando el conocimiento del producto mediante degustaciones en eventos relevantes de la provincia, como La Partida de Diego o la Noche del Sol, así como a través de acciones específicas dirigidas a periodistas e influencers, a quienes se les ha hecho llegar material promocional.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha explicado la importancia de defender los productos de calidad de la provincia: "Somos unos afortunados, en el territorio encontramos gran variedad de productos de calidad que son los mejores embajadores de Teruel. Gracias a ellos, somos reconocidos tanto a nivel nacional, como internacional".