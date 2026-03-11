La DPZ, con la abstención de PP y Vox, se opone a la línea de muy alta tensión Escatrón-La Secuita

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, conversa con los diputados del PSOE Francisco Compés y Alfredo Zaldívar, antes del Pleno de la institución. - EUROPA PRESS

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles una propuesta de resolución en la que expresa su rechazo a la línea de muy alta tensión Escatrón-La Secuita, que afecta a 40 municipios de las provincias de Zaragoza, Teruel y Tarragona, por las afecciones "ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas" que comporta. La iniciativa, presentada conjuntamente por PSOE y CHA, ha salido adelante al recabar también el apoyo de En Común-IU, mientras que PP y Vox se han abstenido.

El proyecto de línea de muy alta tensión atraviesa los municipios de Escatrón, Caspe, Sástago, Chiprana y Maella, donde ha generado "una profunda preocupación social e institucional", según recoge la exposición de motivos, ya que supondría la instalación de numerosas torres de gran envergadura y líneas aéreas que afectarían directamente a cultivos, montes públicos y espacios de gran sensibilidad ambiental.

El texto insta al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Generalitat de Cataluña a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental integrado del conjunto del proyecto y de sus infraestructuras asociadas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados del conjunto de proyectos vinculados a esta línea.

El portavoz socialista, Francisco Compés, ha afirmado que se trata de una infraestructura "de gran magnitud" que causaría un "enorme impacto visual y territorial", con afecciones directas tanto a fincas agrícolas y a espacios ambientales "de gran valor", además de a las rutas de aves.

Ha recalcado que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe, que es la afectada en la provincia de Zaragoza, "no es un territorio vacío", por lo que ha exigido una evaluación ambiental integral del proyecto y que el desarrollo energético del país se haga "con respeto a los territorios que lo hacen posible".

PRIORIDAD ARAGONESA

Por su parte, el diputado de CHA, José Manuel Latorre, ha alertado de que esta línea de muy alta tensión prevé transportar la energía equivalente a tres reactores nucleares, coincidiendo precisamente con el fin de la vida útil de los que funcionan actualmente en la provincia de Tarragona.

Tras aludir a que el objetivo de este proyecto es suministrar energía al polo petroquímico de Tarragona, ha defendido que la "prioridad" debe ser que los recursos de Aragón "sirvan a la ciudadanía aragonesa"

Por En Común-IU, Nerea Marín, ha remarcado que su formación lleva "muchos años diciendo algo muy sencillo: renovables sí, pero no así" y ha rechazado que Aragón sea "la batería de otros territorios", citando la investigación de la empresa Forestalia por supuesto amaño de declaraciones de impacto ambiental en torno a su proyecto del Clúster Maestrazgo.

"INSTRUMENTALIZACIÓN" DE PSOE Y CHA

Emilio Ferrero, del PP, ha justificado su abstención por la "instrumentalización" de PSOE y CHA, ya que se trata de una obra titularidad de Red Eléctrica Española: "Lo que deberían hacer es llamar a su secretaria general --Pilar Alegría-- y que hable con sus excompañeros del Consejo de Ministros".

A ello ha sumado que esta infraestructura supondrá una inversión de 200 millones de euros y propone un nuevo trazado mejor que el actual para desmontar una línea "obsoleta" de hace más de 50 años.

El portavoz provincial de Vox, Carlos Rodrigo, ha dicho que entiende la preocupación en las zonas afectadas tras impulsar infraestructuras sin respeto ambiental ni diálogo con los municipios, pero ha insistido en que esta línea compete al Estado.