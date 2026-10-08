La DPZ acerca la literatura aragonesa a 33 municipios con el nuevo ciclo de encuentros 'La provincia en prosa'

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ junto a las escritoras Eva Cosculluela y Paula Figols, durante la presentación de la primera edición del ciclo 'La provincia en prosa'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha presentado este jueves, 8 de octubre, la primera edición de 'La provincia en prosa', un nuevo ciclo de encuentros literarios que llevará a once escritores y escritoras aragoneses a 33 municipios de la provincia hasta el próximo 19 de noviembre, con el propósito de fomentar la lectura, acercar a los autores a sus lectores y generar espacios de reflexión y debate alrededor de sus obras.

La presentación ha contado con la participación del diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y las escritoras Eva Cosculluela y Paula Figols, dos de las autoras que forman parte de esta primera edición. Latorre ha defendido que la iniciativa constituye una nueva manera de llevar la cultura a los municipios y de convertir las bibliotecas en lugares de encuentro en torno a los libros y a quienes los escriben.

Según ha explicado el diputado, el programa pretende favorecer el conocimiento de autores y obras aragonesas y profundizar en el análisis y el comentario crítico literario. A ello se suma el objetivo de reforzar los clubes de lectura y los espacios lectores de las bibliotecas rurales, además de favorecer la creación de nuevas actividades culturales vinculadas a estos centros.

Una de las claves del proyecto será que los participantes podrán leer previamente las obras de los autores que visitarán sus localidades. Para ello, la Diputación de Zaragoza enviará a las bibliotecas ejemplares de los títulos incluidos en el programa, que quedarán a disposición de los clubes de lectura antes de cada encuentro.

Latorre ha reivindicado el papel de estos espacios como puntos de conexión entre los vecinos y ha incidido en que quienes acuden a las bibliotecas no deben ser considerados únicamente usuarios, sino participantes y protagonistas de la actividad cultural. En este sentido, ha señalado que los encuentros buscan proporcionar un estímulo de calidad y propiciar que la lectura sirva sirva como punto de partida para nuevas conversaciones.

La selección de las 33 localidades se ha realizado a partir de las solicitudes de los ayuntamientos y de diferentes criterios establecidos por la institución provincial. Entre ellos se encuentran disponer de una biblioteca municipal activa y un club de lectura, además de factores como la población, los recursos disponibles, el personal de los centros y su actividad. El propósito es apoyar especialmente a aquellos municipios con menos medios y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo que desarrollan sus bibliotecas.

UNA SELECCIÓN DE AUTORES Y GÉNEROS

El ciclo comenzará este viernes, 9 de octubre, en Ontinar de Salz con Paula Figols y concluirá el 19 de noviembre en Fuentes de Ebro con Luis Zueco. La escritora Eva Cosculluela ha participado en la identificación de los autores y autoras que integran la programación, en un proceso que ha tratado de reunir tanto nombres con una trayectoria consolidada como otros con menor recorrido dentro del panorama literario aragonés.

Cosculluela ha explicado que los once participantes debían cumplir los requisitos fijados en las bases de la convocatoria, entre ellos contar con una obra publicada en los últimos dos años, pero ha señalado que la selección también ha buscado reunir propuestas que fueran más allá de esos criterios.

La variedad de géneros constituye uno de los elementos centrales de la programación. La relación incluye novela de ficción, obras basadas en hechos reales y ensayo literario, con diferentes maneras de abordar la escritura y con una representación equilibrada de autores y autoras. A su vez, se han priorizado títulos que tratan cuestiones de actualidad y que puedan generar conversación entre los asistentes.

En este sentido, la escritora ha destacado la presencia de temas como la ficción histórica, el análisis de la sociedad contemporánea o la despoblación. La intención, ha explicado, es que las sesiones no se conviertan en encuentros aislados, sino que las obras permitan prolongar la reflexión y el debate después de la visita del autor.

La nómina está formada por Natalia Moreno, con 'Madonna no nació en Winsconsin'; Ángelica Morales, con 'Estás en mis ojos'; Paula Figols, con '13 de agosto'; María José Galé, con 'Arterial'; Begoña Oro, con 'Zapatos nuevos y sopa de almendras'; Luis Zueco, con 'El juicio'; Miguel Mena, con 'Moncayo Estrés'; Jorge Sanz Barajas, con 'Los circunstanciales'; Víctor Juan, con 'Prandium Amicorum'; Laureano Debat y Marta Armingol --aunque solo participará uno--, con 'Colonización. Historias de los pueblos sin historia'; y Eva Cosculluela, con 'El club de las modernas'.

DE ONTINAR DE SALZ A FUENTES DE EBRO

Paula Figols ha puesto el acento en el contacto directo entre escritores y lectores. La autora de '13 de agosto', novela basada en hechos reales sobre una tragedia ocurrida en el K2 en 1995, ha considerado que estas reuniones permiten poner cara a los autores, plantear preguntas y continuar las conversaciones que suscitan los libros. En su caso, participará en Ontinar de Salz, La Muela y Calatayud.

El recorrido comenzará el 9 de octubre en Ontinar de Salz con Figols y continuará el día 17 en La Almolda con Angélica Morales. El 23 habrá encuentros en Arándiga, con Laureano Debat y Marta Armingol; Calatorao, con Morales; y Pedrola, con Víctor Juan. Un día después, Miguel Mena acudirá a Biel.

El 26 de octubre se celebrarán tres nuevas sesiones: Eva Cosculluela estará en Gallur, Paula Figols en Calatayud y Jorge Sanz Barajas en Alagón. Posteriormente, el día 28, Cosculluela visitará Pinseque; el 29, Figols acudirá a La Muela; y el 30, María José Galé protagonizará el encuentro de Borja.

Ya en noviembre, Natalia Moreno participará el día 3 en Pradilla de Ebro y el 4 en Villanueva de Gállego, mientras que el 5 estará en Alagón. Ese mismo día, Miguel Mena acudirá a Mallén. La programación continuará el 6 con tres citas: Laureano Debat y Marta Armingol en Épila, Miguel Mena en Alpartir y María José Galé en Cadrete.

El 7 de noviembre, Jorge Sanz Barajas estará en Monegrillo y Luis Zueco en Magallón. El día 9, Víctor Juan acudirá a Nuez de Ebro y Eva Cosculluela a Cariñena. Al día siguiente, Luis Zueco participará en San Mateo de Gállego y Víctor Juan en María de Huerva, mientras que el 11 habrá sesiones con Angélica Morales en Villamayor de Gállego y María José Galé en Ateca.

El calendario continuará el 12 de noviembre con Jorge Sanz Barajas en Ariza y Begoña Oro en Ainzón. El día 13, Laureano Debat y Marta Armingol acudirán a Muel. El ciclo afrontará su recta final el 18 de noviembre con Begoña Oro en Torres de Berrellén y concluirá al día siguiente, 19 de noviembre, con Luis Zueco en Fuentes de Ebro.

Desde la Diputación de Zaragoza han destacado que el programa pretende reforzar el trabajo que ya realizan las bibliotecas municipales y sus profesionales. Latorre ha apuntado que numerosos centros de la provincia cuentan con reconocimientos como el Premio María Moliner, una circunstancia que, a su juicio, refleja la actividad que se desarrolla en torno a la lectura y la necesidad de continuar respaldando estos espacios.

Para Figols, el atractivo de 'La provincia en prosa' reside también en la posibilidad de trasladar la actividad literaria a municipios de tamaños diferentes y favorecer el intercambio entre personas con experiencias distintas.

De esta manera, la DPZ plantea el ciclo como una extensión del trabajo habitual de los clubes de lectura, pero incorporando el encuentro presencial con los autores. La iniciativa busca que cada sesión sirva para conocer mejor el proceso creativo, plantear preguntas y profundizar en los asuntos que abordan los títulos seleccionados.