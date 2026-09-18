La DPZ adjudica 1.300 plazas para el programa de termalismo social, 378 de ellas en la ciudad de Zaragoza

Balneario. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.387 personas podrán disfrutar de los balnearios de la provincia de Zaragoza, 378 de ellos vecinos de la capital, gracias al programa de termalismo social impulsado un año más por la Diputación de Zaragoza (DPZ) con una partida de 300.000 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) publica este vienes la resolución definitiva de las 378 plazas correspondiente a las solicitudes presentadas por las personas empadronadas en Zaragoza capital, que se suman a las ya admitidas desde julio entre los vecinos de los municipios del resto de la provincia.

El programa de termalismo social de la DPZ tiene como finalidad facilitar el acceso de la ciudadanía a los tratamientos y estancias que ofrecen los balnearios de la provincia, mediante ayudas que permiten reducir el coste que deben asumir las personas beneficiarias.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a promocionar los establecimientos termales y a generar actividad económica en los municipios donde se encuentran.

La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol ha destacado el éxito de participación de esta convocatoria dado el gran número de solicitudes recibidas, así como que se trata de un programa que permite que muchas personas puedan disfrutar de los balnearios de nuestra provincia en unas condiciones más accesibles.

"Desde la Diputación queremos que los ciudadanos puedan conocer y aprovechar los recursos que tenemos en Zaragoza, y el termalismo es, sin duda, uno de ellos".

Trébol ha añadido que "esta iniciativa tiene también una importante dimensión territorial". "Cuando apoyamos a nuestros balnearios estamos apoyando a los municipios en los que están ubicados, a sus empresas y a sus trabajadores", ha añadido, a la vez que ha puesto de manifiesto que el programa "combina una apuesta por el bienestar de las personas beneficiarias con el impulso de la actividad económica y turística" de la provincia.

Con la publicación de la resolución definitiva correspondiente a las solicitudes de Zaragoza capital, se completa el proceso de adjudicación del programa para el conjunto de personas beneficiarias, que ahora pueden acogerse descuentos de hasta 300 euros por estancia en los cuatro balnearios de la provincia.