La DPZ alquilará la plaza de toros a la mejor oferta económica, sin valorar otros aspectos

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) adjudicará la plaza de toros de La Misericordia mediante un contrato de alquiler en el que sólo se tendrá en cuenta el precio ofertado por las empresas, que deberán únicamente garantizar una solvencia económica, sin entrar a valorar ningún otro aspecto relativo a las fechas, el número, el tipo o la calidad de los festejos, más allá de que la licencia está restringida a la organización de espectáculos relacionados con la tauromaquia.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha recalcado que este no era el modelo que querían para la plaza, pero que era la única opción para garantizar que haya festejos taurinos en Zaragoza en las próximas Fiestas del Pilar.

La DPZ sacó la gestión del coso taurino a concurso con un pliego en el que perdía peso la oferta económica en favor de otros criterios subjetivos, como la calidad de la programación y la promoción y la difusión de la plaza y la tauromaquia. No obstante, una "avalancha de recursos" desde diferentes instancias, como la patronal taurina Anoet, consiguieron que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anulara el pliego, lo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), unas resoluciones con las que están "en profundo desacuerdo", aunque respetan, haciendo imposible la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En consecuencia, la institución provincial decidió desistir del proceso para no poner en peligro "que haya toros" en octubre en la Feria del Pilar.

Sánchez Quero ha subrayado que "los toros no son patrimonio de nadie en exclusiva" y que "ningún partido ni ningún dirigente político se los puede arrogar", a lo que ha añadido que no quiere pensar en la posibilidad de que haya "un complot político-taurino para dejar sin toros a los zaragozanos en las Fiestas del Pilar".

CRÍTICA A LOS EMPRESARIOS "ANTITAURINOS"

Por tanto, ha asegurado que "si no hay ningún recurso de los antitaurinos", que es como se ha referido a los empresarios de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet), "para el Pilar habrá toros y festejos taurinos", algo que no sucederá si estos "antitaurinos" siguen "con el mismo entusiasmo impugnador, sin importar los intereses de los aficionados", como ha sucedido en otras plazas españolas.

Eso sí, ha remarcado que lo que sí que puede garantizar es que él mismo, junto con el resto del equipo de gobierno provincial, no van a escatimar "ni dedicación ni esfuerzos" para que La Misericordia siga acogiendo espectáculos taurinos.

El arrendamiento de la plaza comprenderá este año 2026 --del 1 de septiembre al 31 de octubre-- y 2027 --del 1 de abril al 31 de octubre--, con posibilidad de prórroga, a criterio de la institución, durante 2028 en las mismas condiciones del año anterior. "En el 2028, si viene alguien que no cumpla con las expectativas que todos tenemos, pues no se prorroga y sería solamente para el Pilar y para el año 2027", ha concretado.

La oferta económica será el único criterio de adjudicación, con un precio de salida fijado en el 6% del valor del bien --en este caso 2.466,67 euros sin IVA al día--, tal y como establece la Ley de Patrimonio. Por tanto, el importe mínimo será de 150.466,87 euros en 2026 y 527.867,38 euros más el IPC en 2027.

NO SE VALORARÁ NÚMERO, TIPO O CALIDAD DE LOS FESTEJOS

Las cuestiones más relevantes del pliego es que renuncia a valorar de ningún modo las fechas, el número, el tipo, la categoría o la calidad de los espectáculos que se celebren en la plaza. Tampoco establece obligación alguna relacionada con el precio de las entradas, los abonos o los descuentos.

De hecho, el empresario o persona física que gane el concurso podría limitar las corridas de toros, incluso "puede hacer una o ninguna", en favor de vaquillas y otros festejos populares: "Eso es a lo que nos han abocado", ha lamentado Sánchez Quero.

Asimismo, tampoco se incluyen criterios de solvencia técnica que limiten la concurrencia de posibles arrendatarios, aunque sí que se exigirán condiciones de solvencia económica a fin de garantizar que el adjudicatario pueda hacer frente a los pagos del contrato --en el pasado se generaron deudas--, que serán de un mínimo de 1.809.302,45 euros de volumen de negocio de los tres últimos ejercicios para las empresas o de patrimonio neto persona para las personas físicas.

El pliego tampoco determina ni condiciona la disposición de la plaza, más allá de respetar el aforo máximo de 10.700 localidades, ni se reserva espacio alguno ni entradas para la DPZ ni se circunscribe el alquiler a ningún ciclo taurino, temporada o feria, sino que se limita a establecer los periodos de actividad, reservándose el resto del año a las obras de conservación y mantenimiento del inmueble. De hecho, la institución provincial está trabajando en un plan director de 10 millones de euros y se va a llevar a cabo el cambio de la cubierta y se adecuará la plaza a la normativa vigente de evacuación y accesibilidad.

"El alquiler va por meses y, en ese plazo, el licitador podrá hacer las corridas que estime oportuno", ha explicado Sánchez Quiero, quien ha señalado que "cuantas más corridas se hagan y quieran hacer, no va a haber ningún problema".

El adjudicatario deberá depositar asimismo una fianza equivalente a dos mensualidades --104.000 euros-- y una garantía adicional de 60.000 euros por el valor del inmueble y su interés monumental, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Preguntado por cómo se va a garantizar la calidad de los festejos, el presidente de la DPZ ha sido claro: "Eso ya ha pasado, ya no está en nuestras manos", ha dicho, responsabilizando de ello de nuevo a los propios empresarios "antitaurinos" y a la resolución del Tacpa, ratificada por el TSJA.

La intención es que el pliego, que no admitirá subcontrataciones, se publique el próximo lunes, 11 de mayo, y que la plaza de toros se pueda adjudicar a mitad de junio