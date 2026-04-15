La DPZ aumenta un 70% las ayudas a los festivales de cine, hasta los 238.000 euros

Festival de Cine de Fuentes. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha lanzado este miércoles una nueva convocatoria de ayudas para la organización de festivales de cine, cuyo presupuesto se ha incrementado este año en un 70% con respecto al pasado hasta alcanzar los 238.000 euros.

Tal y como se especifica en las bases de la convocatoria, que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), van destinadas a ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia y los interesados tienen de plazo hasta el 30 de abril para poder solicitarlas.

"Pusimos en marcha este plan de ayudas el año pasado y para esta convocatoria hemos aumentado en 98.000 euros su presupuesto hasta alcanzar un montante de 238.0000 euros", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, quien ha hecho hincapié en la importancia de estas subvenciones, que "impulsan la realización de festivales de cine en nuestros pueblos, llevando el séptimo arte al medio rural, difundiendo la cultura y permitiendo el acceso a ella a nuestros vecinos".

Las bases señalan que se entiende por festival el conjunto de actividades que de manera programática y unitaria dediquen especial atención a la programación, promoción y exhibición del cine, así como a películas de animación, cortometrajes, documentales y largometrajes que se lleven a cabo durante un periodo de tiempo concreto, no formando parte la programación regular de un espacio determinado. Los festivales deberán sucederse entre el 8 de noviembre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza excluido el de la capital y a las asociaciones con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en municipios zaragozanos cuya población sea de menos de 50.000 habitantes, que estén inscritas en el correspondiente Registro Público de Asociaciones y que cuenten con el certificado de representante de persona jurídica emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Los beneficiarios podrán destinar estas subvenciones a cubrir gastos de cachés y honorarios de artistas y otros profesionales participantes en el festival; trofeos; derechos de autor; alojamiento de artistas y otros profesionales participantes en el festival; servicios técnicos; alquiler y transporte de equipos y materiales; gastos de producción y coordinación; seguros exclusivamente contratados para la realización del festival; gastos de difusión, divulgación y publicidad; y facturas o nóminas y Seguridad Social del personal que trabaje para el festival.