La DPZ concede 640.000 euros en ayudas a 310 clubes y asociaciones para organizar actividades deportivas

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas que en total suman 640.000 euros a 310 clubes y asociaciones para la organización de actividades deportivas en los municipios de la provincia. Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la DPZ llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas.

Con estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro se pueden organizar numerosas actividades en todo tipo de deportes tanto de equipo como individuales tales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras muchas.

Las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.

"Estas ayudas son uno de los dos pilares de nuestro apoyo al deporte y a los deportistas de la provincia y van destinadas al financiar actividades de deporte base y aficionado y a fomentar el tejido asociativo de nuestros pueblos", ha destacado la diputada delegada de Cultura, Juventud y Deportes, Charo Lázaro, quien ha recordado que la DPZ tiene una segunda línea de ayudas para los deportes que compiten en categorías nacionales.

"Así apoyamos tanto al deporte amateur como a los deportistas de élite", ha subrayado. Además, ha hecho hincapié en que el importe de estas ayudas "prácticamente se ha duplicado desde el año 2022 y con ellas en cada convocatoria apoyamos a más de 300 clubes y asociaciones de decenas de municipios y a varios miles de personas que hacen deporte con las actividades que organizan en todo tipo de modalidades y disciplinas".

El pasado año un total de 299 clubes y asociaciones recibieron una subvención de la Diputación de Zaragoza dentro de su convocatoria de ayudas para actividades deportivas.