La DPZ concede 640.000 euros en ayudas a 332 clubes y asociaciones para organizar actividades deportivas

Estas ayudas se tratan de una apuesta muy importante por el deporte base y aficionado. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas que en total suman 640.000 euros a 322 clubes y asociaciones para la organización de actividades deportivas y así aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la DPZ llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas. Con estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro se pueden organizar numerosas actividades en todo tipo de deportes tanto de equipo como individuales tales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras muchas y las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.

Además, la Diputación de Zaragoza complementa estas ayudas al deporte aficionado con otra convocatoria de subvenciones destinada a los clubes que compiten en categorías nacionales.

"Con esta línea de ayudas queda demostrado el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el deporte y, especialmente, con el deporte base y aficionado, que es el que hace posible que miles de personas practiquen actividad física, aprendan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la superación y contribuyan a dinamizar la vida de nuestros municipios", ha asegurado la diputada delegada de Cultura, Juventud y Deportes, Charo Lázaro.

Con esta convocatoria, ha continuado, se ha llegado a 322 clubes y asociaciones de la provincia, una cifra que pone de manifiesto "el enorme alcance de esta línea de ayudas y su capacidad para beneficiar a miles de deportistas de todas las edades. Con este apoyo económico facilitamos la organización de actividades deportivas en decenas y decenas de municipios, favorecemos la igualdad de oportunidades para practicar deporte con independencia del lugar de residencia y reforzamos un modelo que fomenta hábitos de vida saludables, cohesión social y desarrollo del territorio", ha concluido.

El pasado año un total de 310 clubes y asociaciones recibieron una subvención de la Diputación de Zaragoza dentro de su convocatoria de ayudas para actividades deportivas.