Los Veintisiete constatan que España controló con rapidez la crisis de Ceuta y expresan su solidaridad

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la Unión Europea junto a varias banderas de los países pertenecientes - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han concluido este lunes que la crisis migratoria registrada en Ceuta quedó rápidamente "bajo control" y han expresado su solidaridad con España, después de que las últimas informaciones facilitadas por las autoridades españolas y las agencias comunitarias indiquen que prácticamente todas las personas que accedieron de manera irregular desde Marruecos han sido retornadas y que no se han producido movimientos hacia la Península ni hacia otros países europeos.

Así lo han trasladado los embajadores de los Veintisiete durante una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE mantenida en Bruselas, según han explicado fuentes diplomáticas, que han destacado igualmente el reconocimiento de los socios europeos a la rápida actuación desplegada por las autoridades nacionales para afrontar la situación.

Los representantes de los Estados miembro han hecho también balance de la situación tras la reunión celebrada el sábado por el mecanismo europeo de Respuesta Política Integrada a las Crisis --la herramienta de la UE para coordinar a nivel político la reacción conjunta ante emergencias graves-- convocada por la Presidencia irlandesa del Consejo, y han constatado que no se han registrado desplazamientos posteriores hacia el resto del continente.

De la misma manera, han constatado que el número de personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad autónoma supera ya las 70, de acuerdo a la información trasladada a los embajadores, en una crisis originada por los cruces desde territorio marroquí que, según reconocen las mismas fuentes, obligó a España a reforzar el dispositivo de seguridad y acelerar las devoluciones.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS ESTE MARTES

La reunión ha servido también para preparar la videoconferencia informal que celebrarán este martes, a partir de las 10.00 de la mañana, los ministros de Interior del bloque, en la que participarán también los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol.

Según las fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.