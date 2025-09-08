La DPZ concede ayudas por 530.000 euros para actividades culturales de 264 asociaciones de la provincia - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido un total de 530.000 euros en ayudas a 264 asociaciones de la provincia para llevar a cabo la realización de actividades culturales. El objetivo de esta línea de ayudas es potenciar el tejido asociativo de carácter cultural en todas estas localidades.

Estas ayudas contribuyen el desarrollo cultural de los municipios a través de las acciones que planifican estas asociaciones, capaces de generar procesos de desarrollo desde la cultura.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que desde la Diputación de Zaragoza se impulsan "cuantos planes y programas contribuyan al desarrollo cultural de los municipios" porque según ha asegurado "fomentando las actividades culturales se favorece además el desarrollo rural y por lo tanto se transforma y mejora la realidad y el día a día de nuestros pueblos".

Lázaro ha hecho hincapié además en que esta línea de ayudas es una forma de "fomentar e incentivar" el asociacionismo en los municipios de la provincia y la participación ciudadana, "vital" para el desarrollo y "desde luego, contribuye a la lucha contra la despoblación, uno de nuestros objetivos clave como institución".

La intención de Diputación de Zaragoza "es continuar trabajando en esta línea, porque somos conscientes de que a través de la cultura "es posible impulsar el desarrollo fortaleciendo la identidad local, atrayendo talento y turismo, y creando oportunidades económicas que generan desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida en el territorio".

LISTADO

Algunas de las asociaciones que han recibido subvención han sido el Cine Club de Ainzón; Asociación Carcajada Récords de Alagón; Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra; Asociación Cultural Ariza Joven; Asociación Monegrinos del Séptimo Arte de Bujaraloz; Asociación Cultural Recreativa Banda de Cornetas y Majorettes Club de Consolación de Calatayud; Asociación prosalud psicosocial Bajo Aragón Caspe Psique Importa de Caspe; y Asociación para la promoción de la ilustración y el cómic Pintacoda de Ejea de los Caballeros; Ampa los Jardines del CRA Los Bañales de Sádaba o la Asociación de Cultura Popular San Valentín de Tobed.

Las subvenciones de esta convocatoria van dirigidas a actividades culturales relativas a la producción, promoción, difusión e investigación de áreas como música, artes escénicas, artes plásticas y visuales, letras, libro y lectura, audiovisuales y actividades multidisciplinares.

Así, se han considerado gastos subvencionables los gastos de producción de las actividades, gastos de promoción y difusión así como los gastos generados por personal contratado específicamente para la actividad. Las beneficiarias son las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de los municipios de la provincia con un a población inferior a 50.000 habitantes.