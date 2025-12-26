La DPZ concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

Archivo - Zaragoza.- La DPZ concede ayudas por importe de 350.000 euros a los doce grupos de acción local de la provincia - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local que desarrollan su labor en los municipios de la provincia. Estas subvenciones corresponden al plan de promoción y desarrollo del medio rural y se distribuyen en función de la implantación de cada una de estas entidades en el territorio para sufragar sus gastos de gestión y funcionamiento.

Los grupos de acción local son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural. En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en la gestión de los fondos Leader y de desarrollo local participativo.

Se han beneficiado de estas ayudas los once grupos que actúan en al menos uno de los municipios de la provincia de Zaragoza: Adecobel, Adecuara, Adefo Cinco Villas, Adesho, Adrae, ADRI Calatayud, ADRI Jiloca Gallocanta, Asomo, Cedemar, Ceder Monegros y Fedivalca.

"El apoyo de la Diputación de Zaragoza a estos grupos es constante porque son fundamentales e imprescindibles para nuestro medio rural y para el progreso de nuestros pueblos", ha destacado la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, quien resalta al mismo tiempo que con estas subvenciones, que se conceden anualmente, "se financian gastos como los alquileres, las tasas e impuestos, los materiales o el mantenimiento".

El importe de la subvención concedida es mayor para aquellos grupos con más implantación en la provincia. De este modo, la cuantía máxima concedida ha sido de 57.417,94 euros y la menor de 2.692,31 euros. Los grupos deberán realizar las actuaciones para las que se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año.