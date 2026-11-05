La DPZ concede más de 617.000 euros en ayudas para las aulas de educación de adultos de la provincia

Las subvenciones permitirán que 60 ayuntamientos y 5 comarcas oferten clases variadas en torno a los idiomas, la adquisición de competencias clave o programas de cualificación profesional. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido más de 617.000 euros en ayudas para los cursos de educación de adultos que cada año se realizan en los municipios de la provincia. En esta ocasión, las ayudas para el curso 2026-2027 permitirán que 60 ayuntamientos, 5 comarcas y 1 mancomunidad desarrollen este tipo de actividades de formación para las que se contratarán a profesores generalistas y otros que imparten materias especializadas.

La diputada provincial, Charo Lázaro ha destacado que esta línea de ayudas es "especialmente importante" en los municipios de nuestra provincia, donde la educación de adultos "cumple una función fundamental" puesto que "no solo facilita que las personas puedan ampliar sus conocimientos o mejorar su formación, sino que también ayuda a combatir la brecha digital, favorece la autonomía personal y contribuye a mantener vivos nuestros pueblos".

Además, la diputada provincial ha añadido que "seguimos trabajando por una educación accesible y cercana, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía". En su opinión, apoyar la educación de adultos "es invertir en las personas, en la igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestros municipios", ha concluido.

Los gastos subvencionables se realizarán entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027 y las subvenciones concedidas no superan los 60.000 euros por entidad local. Las ayudas económicas se conceden en función del tipo de contratación del personal docente. Este plan se desarrolla en colaboración con el Gobierno de Aragón y exige que la titulación del profesorado, la planificación, la programación, el horario y la ratio de las actuaciones subvencionadas cumplan lo establecido en la normativa estatal y autonómica que regula este ámbito de la educación.

Todas las iniciativas que reciban una subvención tendrán la consideración de aulas de adultos y se adscribirán a un centro público de educación permanente. Los programas que se ofertan incluyen cursos de idiomas, sobre tecnologías de la información y la comunicación, formación en materia cultural, musical o artística, así como itinerarios que promueven el desarrollo personal, la participación social y ciudadana, el cuidado y respeto del medio ambiente o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Hay también programas cuyo fin es la inserción educativa, laboral, social y comunitaria de colectivos en riesgo o situación efectiva de exclusión social, con necesidad específica de apoyo educativo, colectivo de mayores, jóvenes sin cualificación, comunidad gitana, personas migrantes, personas con discapacidad o de otros grupos o entornos familiares con especiales características y necesidades.

La Diputación de Zaragoza destinó a la última convocatoria de este plan 614.000 euros. Durante el curso 2025-2026, estas ayudas están permitiendo que 59 ayuntamientos, 5 comarcas y 1 mancomunidad desarrollen este tipo de actividades de formación para las que se ha contratado a 78 profesores generalistas y a otros tantos que imparten materias especializadas.