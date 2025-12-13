La DPZ concede el I Premio Santa Isabel de literatura en aragonés a Antonio Andreu por 'Esmolando a luenga'. - DPZ

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido el premio Santa Isabel de literatura en aragonés a Antonio Andreu por 'Esmolando a luenga'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra.

A la hora de conceder el galardón, el jurado ha valorado la calidad, originalidad y creatividad, el ritmo y coherencia compositiva, la riqueza del lenguaje utilizado e innovación conceptual y lingüística y el interés cultural.

Antonio Andreu Sanz es profesor de Filosofía jubilado, divulgador medioambiental y formador de adultos. Es autor de obras como "Espiello de Zertezas", de poemas en aragonés editado por el Consello d'a Fabla Aragonesa en 2024.

Ha recibido el IX Premio Pedro Lafuente en lengua aragonesa 2025 por su obra 'En Uesca tamién yo' y el XVII Premio Ana Abarca de Bolea de Poesía en aragonés 2025 por su obra 'No se trescruza pas l'orizón'.

Al I Premio Santa Isabel de literatura en aragonés podían presentarse todas las personas mayores de edad nacidas o empadronadas en Aragón desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

Las obras debían estar escritas en aragonés, originales, inéditas, y no podían haber sido nunca premiadas. En cuanto al género literario, podían ser narrativa, cómic o narrativa gráfica, poesía, teatro o ensayo. Cada autor o autora podía presentar como máximo dos obras distintas.