La DPZ convoca sus ayudas para actividades culturales dotadas con 450.000 euros

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado sus ayudas para que las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia organicen actividades culturales, que cuentan con un presupuesto de 450.000 euros y un plazo de solicitud que concluye el 17 de abril.

La institución provincial ha aprobado esta convocatoria de ayudas como forma de fomentar e incentivar el asociacionismo en los municipios de la provincia, la participación ciudadana, así como todas aquellas actividades encaminadas al bienestar de las personas y de entre ellas, la cultura.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Zaragoza con personalidad jurídica propia, inscritas en el correspondiente Registro Público, y cuyo domicilio social corresponde a municipios que cuenten con una población inferior a 50.000 habitantes.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, se ha referido al compromiso de esta institución con el tejido cultural de la provincia. "Esta nueva línea de ayudas permite impulsar iniciativas muy diversas que enriquecen la vida cultural de nuestros municipios, acercando propuestas de calidad a todos los rincones del territorio y garantizando el acceso a la cultura como un derecho fundamental de la ciudadanía", ha subrayado.

Según ha asegurado Lázaro, estas ayudas permiten una gran variedad de actividades, desde actuaciones de teatro, proyecciones de cine, cursos de folklore aragonés, edición de publicaciones y exposiciones culturales hasta rutas fotográficas, cursos de baile o de canto y talleres de lectura, entre otras actividades.

IMPORTANCIA DEL ASOCIACIONISMO

La diputada provincial también ha hecho hincapié en la importancia del asociacionismo como "motor dinamizador" de la vida social y cultural.

"Las asociaciones desempeñan un papel esencial en la creación de espacios de participación, creatividad y cohesión, fomentando la identidad local y el arraigo y gracias a su implicación y esfuerzo, se desarrollan proyectos que no solo promueven la cultura, sino que también fortalecen el tejido social y generan oportunidades de encuentro entre vecinos y vecinas", ha finalizado.

PROCEDIMIENTO

Las actividades culturales para las que soliciten la ayuda habrán de desarrollarse en la provincia entre el día 1 de octubre de 2025 y hasta el día 1 de octubre de 2026.

Se consideran gastos subvencionables aquellos de producción de las actividades, de promoción y difusión, también los gastos generados por personal contratado específicamente para la actividad objeto de la subvención que no permanezca con posterioridad en la plantilla de la entidad y exclusivamente por el tiempo durante el que dicha actividad se desarrolle.

Las áreas incluidas en esta convocatoria como actividades culturales son las vinculadas a la música, artes escénicas, artes plásticas y visuales, letras, libro y lectura, audiovisuales, actividades multidisciplinares.

No serán objeto de esta convocatoria las actividades consideradas como actividad ordinaria de la entidad y que tienen como objetivo celebraciones de carácter lúdico y viajes lúdicos o recreativos.

Cada entidad solicitante solo podrá presentar una solicitud de ayuda y deberá presentar actividades con un presupuesto mínimo establecido de 1.500 euros --IVA incluido-- y máximo de 7.500 euros --IVA incluido--.

La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser inferior a 1.200 euros ni superior a 6.000 euros, teniendo en cuenta que desde las Administraciones Públicas lo máximo que se puede subvencionar es el 80% del presupuesto global.