La DPZ convoca una línea de ayudas de 300.000 euros para la gestión de las colonias felinas

Los ayuntamientos tienen hasta el 12 de noviembre para presentar sus solicitudes. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado una línea de ayudas dotada con 300.000 euros para apoyar a los ayuntamientos en la gestión de las colonias felinas. Tras su publicación en el BOPZ, los consistorios disponen hasta el 12 de noviembre para presentar sus solicitudes. Se trata de unas ayudas destinadas a la realización de actuaciones relacionadas con la planificación, el control y la gestión de las colonias felinas instaladas en la provincia de Zaragoza.

El diputado delegado de Medio Ambiente de la DPZ, Miguel Sanz, ha recordado que desde la Diputación de Zaragoza se puso en marcha este plan de ayudas porque "detectamos que la gestión de las colonias felinas era una de las dificultades a las que se enfrentaban muchos ayuntamientos de nuestra provincia" ya que son municipios que, en muchos casos, cuentan con recursos limitados y necesitan apoyo para poder organizar y controlar estas colonias.

Sanz ha considerado que gestionar las colonias felinas "es una cuestión de bienestar animal, pero también de convivencia vecinal y de responsabilidad municipal" y la DPZ quiere acompañar a los ayuntamientos en esta tarea, facilitarles el cumplimiento de la normativa y ayudarles a dar una respuesta eficaz a una realidad cada vez más presente en nuestros pueblos.

"Creemos que la colaboración entre administraciones es fundamental para avanzar hacia una gestión ordenada de las colonias felinas, que tenga en cuenta tanto la protección de los animales como las necesidades de los vecinos", ha finalizado diciendo.

GASTOS SUBVENCIONABLES

En concreto, serán subvencionables, entre otros, las actuaciones de sensibilización a la población local y de formación de personal encargado de la gestión de las colonias felinas; la esterilización y curas por esterilización (con un máximo de 170 euros por esterilización de gata y 75 euros por esterilización de gato); la identificación mediante implantación de microchip (con un máximo de 55 euros por identificación), el material de captura (jaulas trampa u otros medios de captura y transporte legales); así como el mobiliario y materiales para la alimentación de la colonia (bebederos, comedores y similares) y la comida para el mantenimiento de las colonias (con un máximo de 1.000 euros), junto con la desparasitación y vacunación.

El 40 por ciento del importe del presupuesto total del plan se reparte atribuyendo una cantidad fija a cada entidad local, 406,77 euros por municipio y el 60 por ciento se reparte atribuyendo una cantidad fija por habitante.