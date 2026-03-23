La DPZ convoca el V Premio Santa Isabel de Cómic, dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado la quinta edición del premio Santa Isabel de cómic, dotado con 5.000 euros y la publiucación de la obra. La convocatoria ya ha salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y los interesados tienen de plazo hasta el 8 de mayo para poder presentar sus obras.

Pueden presentarse a la convocatoria todas las personas físicas nacidas o empadronadas en Aragón desde hace al menos un año. Existe la posibilidad también de presentarse varias personas juntas como equipo de creativos, aunque en ese caso la solicitud será presentada por un representante, y no podrá presentarse a esta convocatoria la persona ganadora en la última edición.

La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Charo Lázaro, recuerda que "el premio Santa Isabel de cómic forma parte del amplio programa de premios y becas culturales que lanzamos cada año desde la institución provincial para apoyar e impulsar a los artistas y a la cultura en todos sus ámbitos". Ha añadido que "con este galardón apoyamos al sector del cómic y reconocemos la labor de los dibujantes e ilustradores aragoneses".

El ganador recibirá 5.000 euros y la obra será editada y publicada por la Diputación de Zaragoza, reservándose durante un plazo de doce meses todos los derechos de edición y reproducción, a contar desde la fecha de la concesión del premio. Además de la cuantía económica, la persona ganadora recibirá 100 ejemplares de la primera edición del cómic de manera gratuita.

Las características de las obras que pueden presentarse incluyen que la presentación ha de ser la del proyecto de un cómic en proceso, con un dossier que incluya 500 palabras de la historia, características de los personajes principales que incluyan descripción y diseño y cinco páginas consecutivas acabadas que pueden ser o no las primeras. El estilo, tratamiento y género de la historieta será totalmente libre, y puede presentarse en blanco y negro o en color.

Las obras, serán originales e inéditas y no pueden haber sido premiadas en ningún otro concurso ni pendientes de veredicto. Cada participante podrá presentar como máximo dos solicitudes al premio con obras distintas. El cómic ganador se presentará en un acto organizado por la Diputación de Zaragoza (DPZ).