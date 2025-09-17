La DPZ convoca el I premio Santa Isabel de literatura en aragonés para "revalorizar" las lenguas propias

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado la primera edición del premio Santa Isabel de literatura en aragonés con el propósito de "revalorizar" las lenguas propias. Está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra. El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 16 de octubre.

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, ha presentado el galardón este miércoles en la sala de prensa de la institución provincial. Ha destacado que este reconocimiento "tiene la mayor dotación económica para un premio de literatura en aragonés".

Según ha explicado Latorre, el objetivo es "contribuir a visibilizar y revalorizar la literatura producida en aragonés en cualquiera de los ámbitos literarios o de los sectores literarios".

El diputado ha apuntado lo siguiente: "Estamos en un momento en el que la negativa del Gobierno de Aragón a apoyar las lenguas propias en general, pero especialmente el aragonés, ha hecho que desde Diputación de Zaragoza hayamos estado trabajando en generar una serie de actividades y propuestas que fortalezcan la enseñanza, la escritura y la visibilización de este patrimonio cultural único".

Con esta iniciativa "ampliamos el compromiso con la cultura y con la lengua aragonesa" de la DPZ, ha comentado Latorre. En este punto, ha hecho referencia a "la responsabilidad del Gobierno de Aragón de reforzar la enseñanza, las actividades relacionadas con el aragonés y la divulgación de la lengua".

"Supone una irresponsabilidad que el Gobierno de Aragón esté ninguneando la existencia de un patrimonio tan importante como es la lengua", ha lamentado el diputado provincial.

REQUISITOS

Pueden presentarse al premio todas las personas mayores de edad nacidas o empadronadas en Aragón desde, al menos, un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

En cuanto a las obras, deberán estar escritas en aragonés, ser originales e inéditas y no haber estado premiadas con anterioridad. El género literario podrá ser narrativa, cómic o narrativa gráfica, así como poesía, teatro o ensayo. Cada autor podrá presentar como máximo dos obras distintas.

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). Se realizará de manera telemática, a través del 'Catálogo de trámites' de la sede electrónica de la DPZ, o presencialemente, en el Registro de Entradas de la Diputación Provincial de Zaragoza, en hroario de 9.00 a 14.00 horas.

A la hora de conceder el premio se valorará la calidad, la originalidad y la creatividad de la obra (50 puntos), el ritmo y la coherencia compositiva (20 puntos), la riqueza del lenguaje utilizado e innovación conceptual y lingüística (20 puntos) y el interés cultural de la obra (10 puntos).

El jurado, que todavía no se ha formado, estará integrado por hombres y mujeres "de reconocido prestigio", relacionados con la literatura en aragonés y, a poder ser, "con obra publicada".