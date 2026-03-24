La DPZ impulsa el "latido" de la Semana Santa en la provincia: 13 fiestas de Interés Turístico de Aragón

Presentación de la Semana Santa de la provincia de Zaragoza en el Palacio de Sástago. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha reunido este martes una selección de las celebraciones y tradiciones más significativas de la Semana Santa en la provincia concretada en los 13 municipios en los que está declarada fiesta de Interés Turístico de Aragón para potenciar su "latido" y propuestas.

Asimismo, se da el pistoletazo de salida a una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales con el lema 'Semana Santa en Zaragoza provincia: el latido de la tradición'. Se centra en el concepto de "latido" para simbolizar tanto el estruendo de tambores y bombos como el pulso vital de los pueblos de la provincia que viven estas celebraciones de forma singular, ofreciendo un mapa de sensaciones que va desde el drama barroco hasta el silencio más solemne.

El acto, que ha tenido lugar en el salón del Trono del Palacio de Sástago, ha congregado a los alcaldes de Alagón, Ateca, Ariza, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, Fuentes de Ebro, Pinseque, Tarazona, Tauste, Torrijo de la Cañada y Used; además de a representantes de sus cofradías.

En las 13 localidades que han conseguido este reconocimiento desde 1994, las celebraciones movilizan a más de 12.300 cofrades pertenecientes a más de 60 cofradías, hermandades y asociaciones.

POTENCIAR LA SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA

Ha sido la primera vez que la Semana Santa de la provincia se ha presentado en la capital aragonesa y con esta incitativa la DPZ busca potenciar las celebraciones de sus municipios como propuesta turística. En este sentido, la diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha comentado que la Semana Santa es una de las "expresiones culturales más auténticas" de la provincia y en cada uno de los 13 municipios "tiene una personalidad propia".

Todas ellas, ha continuado Palacín, atesoran "un arraigo histórico importante", además de participación popular". Ha elogiado la capacidad de estas localidades de "mantener la viva la tradición a lo largo de los años, con la colaboración de instituciones como las parroquias, ayuntamientos y cofradías y asociaciones".

Del mismo modo, ha destacado el "ingente patrimonio, tanto material como inmaterial, que tienen", desde iglesias hasta retablos y tallas, "pero, por otra parte, ese valor intangible que aportan los sonidos y la escenografía". Para Palacín, el acto de este martes es, igualmente, un homenaje a todas aquellas personas que forman parte de las cofradías y que año tras año han permitido que la tradición se mantenga viva.

COMPROMISO

Por tanto, Cristina Palacín ha recalcado el compromiso de la institución provincial con la Semana Santa de la provincia y ha avanzado su intención de crear una comisión de trabajo para impulsar una campaña turística e informativa con los 13 municipios.

"Me gustaría, a medio plazo, poder crear una marca de la Semana Santa en la provincia de Zaragoza que defienda esa identidad y que permita ver el atractivo turístico que estos municipios tienen", ha indicado.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este martes, 24 de marzo, el reconocimiento al Interés Turístico de la Semana Santa de Épila. Su alcalde, Jesús Bazán, lo ha calificado de "honor, orgullo y premio al trabajo", al tiempo que ha incidido en sus singularidades, citando como ejemplo el encierro del alcalde. "Es una tradición única en España" que se remonta a 1663, ha recordado, explicando que consiste en que la máxima autoridad civil guarda la llave del sagrario durante las horas centrales de la Pasión.

Ha añadido el alcalde que la Semana Santa de Épila se remonta al siglo XVII y, antiguamente, eran dos las cofradías que procesionaban por la localidad, pero solo queda una, con casi 700 cofrades.

13 REPRESENTACIONES ÚNICAS

La Semana Santa de Alagón, declarada fiesta de interés turístico de Aragón en agosto de 2023, acumula más de siete siglos de tradición y por sus calles procesionan más de cinco cofradías con pasos portados a hombros, acompañados por más de 1.500 cofrades que visten túnicas de diferentes colores.

En el caso de Ariza, la Bajada del Ángel es el acto más emblemático de su Semana Santa, en la que participan más de 410 personas en seis cofradías. Su origen se remonta a 1902 y representa el anuncio de la Resurrección: un niño o niña proclama a la Virgen de los Dolores que su Hijo ha resucitado.

Por otra parte, la Semana Santa de Ateca se remonta al siglo XVI y es de las más antiguas de Aragón. La Hermandad de la Soledad se fundó en 1660 y en 1996 se declaró Fiesta de Interés Turístico de Aragón. El acto principal es la procesión del Santo Entierro y suma 300 cofrades mantienen viva la tradición y casi 40 pasos procesionales, obras creadas por talentosos escultores como Bernardino Vililla, José Alegre, Mariano Ballesteros y Vicente Ibarreta.

Desde 1994 está declarada de Interés Turístico de Aragón la Semana Santa de Calatayud, que alcanza su punto álgido el Viernes Santo, cuando desde la iglesia de San Juan el Real parte la antiquísima procesión del Santo Entierro, que data del siglo XV. En esta gran manifestación popular de fe bilbilitana participan 4.000 personas en 24 pasos procesionales de los siglos XVII al XX portados por las 14 cofradías o hermandades penitenciales y más de 300 personajes del Antiguo y Nuevo Testamento.

En Caspe, su Semana Santa fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2003, destaca por sus recreaciones. Del censo total de 1.100 cofrades, 600 de ellos participan en la procesión del Viernes Santo donde las nueve cofradías de la localidad están presididas por la Vera Cruz de Caspe, una reliquia de excepcional valor histórico y espiritual, prácticamente única en España.

En el año 2015 se declaró Fiesta de Interés Turístico de Aragón la de Ejea de los Caballeros, que recibió este reconocimiento por tratarse de una celebración original, que se remonta al siglo XVI, momento en el que se crearon las primeras cofradías. Participan unos 1.600 cofrades en las nueve cofradías.

De la Semana Santa de Épila cabe reseñar sus ritos únicos, además del 'Encierro del Alcalde', el 'Abajamiento', donde se utiliza una imagen articulada de Cristo de 1631 para recrear el descendimiento de la cruz con un realismo excepcional.

Fue en 2025 cuando la Semana Santa de Fuentes de Ebro obtuvo el reconocimiento autonómico por su profundo arraigo, valor cultural y la belleza La Rompida de la Hora a la medianoche, donde las cinco cofradías se reúnen para simbolizar la muerte de Jesús es uno de los actos más emblemáticos.

Desde 2005 la Semana Santa de Tarazona es Fiesta de Interés Turístico de Aragón, por sus pasos procesionales, que recorren las intrincadas calles de la ciudad y atraen a cientos de visitantes. Francisco Gutiérrez, escultor de cámara de Carlos III, es el autor de una de las tallas, además de otras obras como el conjunto de la Fuente de Cibeles de Madrid. Cuenta con una docena de pasos portados a hombros por diez cofradías, cerca de 1.000 cofrades, más de 400 instrumentos y el solemne cuerpo de alabarderos.

La Semana Santa de Tauste tiene lugar desde 1589, con la llegada de los franciscanos a la villa y la declaración de Fiesta de Interés Turístico se logró en 2014. Unos 300 cofrades participan en las procesiones del Viacrucis del Encuentro, las Siete Palabras y la Cena del Señor se suceden hasta culminar el Jueves Santo con la Rompida de la Hora.

En 1997 se declaró de Interés Turístico de Aragón la Semana Santa de Torrijo de la Cañada y se caracteriza por su sencillez y fervor donde se involucra un centenar de cofrades.

Las procesiones de la Semana Santa de Used se recuperaron en 2007 y diez años más tarde, en 2017 fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Su celebración que tuvo lugar por primera vez en 1911 y era afamada la compañía de soldados romanos. Más de cien habitantes de esta localidad de apenas 270 vecinos participan activamente en estas representaciones.