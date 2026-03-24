La DPZ incrementa un 66% las ayudas a actividades de promoción y difusión del patrimonio cultural

Archivo - Zaragoza.- La DPZ concede 150.000 euros en ayudas a 57 asociaciones para dinamizar el patrimonio cultural - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado las ayudas para actividades de promoción y difusión del patrimonio cultural de la provincia, dotadas en esta ocasión con 250.000 euros, lo que supone un incremento del 66 por ciento respecto a la convocatoria del pasado año que fueron 150.000. Están publicadas ya en el Boletín Oficial de la Provincia y pueden solicitarse hasta el 16 de abril.

Estas ayudas van dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de proyección y difusión cultural del patrimonio histórico, cultural y artístico de la provincia.

Entre sus objetivos se encuentra poner en valor el importante patrimonio cultural de los municipios de la provincia, potenciar las actividades de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo fin es la defensa y promoción del patrimonio histórico y cultural, fomentar el conocimiento de los valores vinculados al patrimonio mediante la realización de proyectos que propicien el aprendizaje, la promoción y la difusión de los bienes culturales materiales e inmateriales o favorecer y estimular la participación ciudadana en la defensa y promoción de su patrimonio.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha destacado que este año "hemos realizado un esfuerzo especialmente significativo al incrementar la dotación en un 66 por ciento respecto al ejercicio anterior, "una muestra clara del interés firme y sostenido de esta institución por fortalecer el tejido cultural de la provincia y apoyar a quienes trabajan día a día en su conservación y difusión".

Dichas ayudas, ha añadido Lázaro, se suman a otras líneas de apoyo ya puestas en marcha por la DPZ, "conformando un conjunto de iniciativas que buscan dinamizar la actividad cultural en todo el territorio. Nuestro objetivo es facilitar que asociaciones y colectivos puedan desarrollar proyectos que pongan en valor nuestro patrimonio, fomenten la participación ciudadana y contribuyan a mantener vivas nuestras tradiciones e identidad cultural".

El presupuesto de las actividades que aspiren a recibir un ayuda deberá oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros y se subvencionará como máximo un 80% de ese importe. El pasado año se beneficiaron 57 asociaciones culturales de la provincia con estas ayudas.

REQUISITOS

Podrán ser beneficiarias de esta convocatorias de ayudas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, inscritas en el correspondiente registro público, cuya sede social se encuentre en algún municipio zaragozano, excluida la capital, y que cuenten con el correspondiente certificado de representante de persona jurídica emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Las asociaciones beneficiarias deberán llevar a cabo su proyecto desde el día 11 de octubre de 2025 hasta el 9 de octubre de 2026 (ambos inclusive). El plazo para justificar finalizará el 9 de octubre de 2026.