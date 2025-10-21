La DPZ le dedica una sala a María Moliner en el 125 aniversario de su nacimiento

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha conmemorado el nacimiento de María Moliner dedicándole una sala de la Institución Fernando el Católico (IFC) a esta filóloga, bibliotecaria y lexicógrafa nacida en Paniza.

En el acto, al que ha asistido la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, se ha descubierto también un retrato obra del pintor José Luis Cano y se ha proyectado el documental 'María Moliner. Tendiendo palabras', de Vicky Calavia.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta de la IFC, la diputada provincial Mercedes Trébol, ha reivindicado el "homenaje constante" a las personalidades ilustres de Aragón, como María Moliner, que, en un momento difícil, dio "un paso hacia adelante" que ha contribuido a que "hoy el mundo sea más igualitario".

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PAPEL DE LAS MUJERES

La vicepresidenta de la DPZ ha ensalzado la figura de María Moliner y su "gran proeza", el "Diccionario de Uso del Español (DUE)". "Una obra colosal, que escribió ella sola en su propia casa", ha resaltado Ladrero, quien ha señalado que, con la apertura de esta sala, se hace más visible la apuesta de la institución provincial "por la memoria democrática y el papel de las mujeres".

"Este espacio institucional simboliza la convergencia de dos ideas: recuperar a quienes el franquismo intentó silenciar y proyectar su legado hacia el futuro. Dedicamos esta sala a una mujer porque queremos que nuestra cultura oficial sea inclusiva y reparadora", ha destacado la vicepresidenta de la DPZ.

Por su parte, Trébol ha recordado que la DPZ hace ya 40 años que puso en marcha la Cátedra lingüística María Moliner dirigida por una mujer, María Antonia Martín.

"Recordar a María Moliner y su valentía ante los hombres hizo que el mundo sea hoy más igualitario y mejor" , ha aseverado la vicepresidenta de la Institución Fernando el Católico de la DPZ.

La sala María Moliner --antes denominada sala de publicaciones-- forma parte de la Institución Fernando el Católico, dependiente de la Diputación de Zaragoza.

Entre las miles de publicaciones que la IFC ha editado a lo largo de su historia, destacan cuatro en las que se hace alusión a la labor de María Moliner: 'El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época', de José Luis Aliaga y María Pilar Benítez; 'La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance y perspectivas', de María Antonia Martín y José Luis Aliaga; el díptico 'María Moliner'; y 'Aspectos de lexicografía española' de José Luis Aliaga.

El retrato se ha descubierto en la sala María Moliner. Se trata de un acrílico sobre lienzo obra del pintor José Luis Cano con un marco creado por la artista Marisa Yera con el que se rinde homenaje a la destacada filóloga en el que se observa a María Molliner con su propio diccionario en las manos sobre un fondo en el que pueden leerse las acepciones de la palabra "fondo".

El acto de conmemoración ha finalizado con la proyección del documental 'María Moliner. Tendiendo palabras', de Vicky Calavia, en el que una presencia femenina nos conduce a través de los hechos importantes en la vida de la lexicógrafa, destacando los términos que los definen y dibujan, y las definiciones que de éstos ofrece María en su propio diccionario, de manera que es una narración contada a través de sus propias palabras, con la fuerte impronta que la personalidad de María plasma en su obra magna: el Diccionario de Uso del Español.

BIOGRAFÍA DE MARÍA MOLINER

María Moliner nace en Paniza el 30 de marzo de 1900. Es la autora del elogiado 'Diccionario de uso del español actual', obra de referencia del idioma, con el que pretendió acercar la educación a la clase trabajadora. Junto a sus padres y sus hermanos, se afinca en Madrid, donde recibe su primera instrucción.

En 1912, su padre, médico de la Marina, decide quedarse en Argentina y rehacer allí su vida, dando comienzo a un periodo duro en la vida de María Moliner, sus hermanos y su madre, que se ven obligados a fijar su residencia en Zaragoza, aunque pasaban largos periodos en Villarreal de Huerva.

Con el fin de incrementar sus ingresos familiares, María se dedica a dar clases particulares a la par que completaba su educación secundaria. Entre 1918 y 1921, cursa la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, cuando la presencia de la mujer en estos ámbitos todavía era escasa.

Durante este periodo, tal y como ha recordado el director de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell, y bajo la dirección de Juan Moneva y Puyol, María Moliner trabajó durante cinco años como filóloga en el impulso del Estudio de Filología de Aragón, redactando fichas en el Archivo de la DPZ.

Se licencia en Historia con Sobresaliente y Premio Extraordinario y en 1922 entra en el Cuerpo de Archiveros. Su primer destino la lleva hasta Simancas, donde permanece hasta 1924, cuando obtiene un puesto en el Archivo de Hacienda en Murcia. Allí conoce a su marido, el físico catalán Fernando Ramón, uno de los introductores en España de las teorías de Albert Einsten.

En 1929, entra a trabajar en el Archivo Provincial de Hacienda. Durante los primeros gobiernos de la II República se creó el Patronato de Misiones Pedagógicas, en cuya delegación valenciana se integra María Moliner.

En plena Guerra Civil, en septiembre de 1936, la nombran directora de la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia. En 1946, se instala en Madrid de nuevo y pasa a dirigir la biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales.

NO LE DEJAN ENTRAR EN LA RAE

Entre 1950 y 1965, va redactando, ficha a ficha, el 'Diccionario de Uso del Español (DUE)', que publicó Gredos en 1966 gracias a la mediación de Dámaso Alonso. En 1972, es propuesta como candidata a la RAE, pero sin éxito.

En los dos extensos volúmenes del 'El Diccionario de uso del Español' acoge más acepciones que el Diccionario de la Real Academia Española y define los diferentes campos semánticos según las conocidas familias de palabras que agrupan los términos de significación más próxima.

Sus últimos años estuvieron ensombrecidos por la muerte de su marido y por el agravamiento de su arteriosclerosis cerebral, que le fue privando progresivamente de su lucidez hasta su fallecimiento en 1981 en Madrid.