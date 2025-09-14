La DPZ licita la mejora de 12 carreteras que se arreglarán en 2026 con una inversión de 7 millones de euros

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado esta semana la licitación de 12 carreteras provinciales que se arreglarán el año que viene con una inversión total de 7 millones de euros.

Estas actuaciones forman parte del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 y se completarán con un segundo paquete de otras 9 obras que ya tienen los proyectos aprobados y que se sacará a concurso en los próximos meses.

Las 12 carreteras que se van a licitar ahora son la ZP-2309 de Moneva a Moyuela; la ZP-2205 de Velilla de Ebro a Alborge; la ZP-4202 de acceso a Lucena de Jalón; la ZP-3403 de acceso de Cimballa (Llumes); la ZP-4307 de Morata de Jalón a Purroy; la ZP-3307 de Langa del Castillo a Miedes; la ZP-1502 de Salvatierra de Escá a Castillonuevo; la ZP-1303 de Asín a Orés; la ZP-1403 de Sos del Rey Católico a Uncastillo; la ZP-5305 de El Buste a Cunchillos; la ZP-2502 de acceso a Fayón; y la ZP-3202 de acceso a Tosos.

Por su parte, el segundo paquete de otros 9 arreglos que se sacará a concurso en los próximos meses incluye el arreglo de la ZP-2201 de Osera a Monegrillo; la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel; la ZP-4304 de acceso a Sediles; la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta; la ZP-4303 de Maluenda a Olvés; la ZP-4311 de Oseja a Calcena; la ZP-3203 de Aladrén a Vistabella; la ZP-3303 de Lechón a Anento; y la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste.

El programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 El programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 de la Diputación de Zaragoza va a permitir arreglar más de la mitad de la red provincial en ocho años, ya que se va a actuar en 526 kilómetros de carreteras provinciales gracias a una inversión total de 83 millones de euros.

Gracias a esta programación se están agilizando tanto la tramitación de los proyectos como las licitaciones y las expropiaciones. El plan incluye dos tipos de actuaciones: por un lado, acondicionamientos para hacer arreglos integrales en aquellas carreteras que presenten deficiencias importantes en el trazado, y por otro, mejoras de firme y ensanchamientos con cuneta pisable que permitirá mejorar las carreteras que necesitan más anchura y o tienen el pavimento en mal estado.

Las carreteras licitadas esta semana forman parte del programa de mejora de firme y ensanchamiento y las que se sacarán a concurso en los próximos meses, del programa de acondicionamientos.