La DPZ organiza este miércoles la conferencia 'La Farmacia del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia'

Archivo - Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha organizado una nueva conferencia que, bajo el título 'La Farmacia del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia', se engloba dentro de la programación de los actos del 600 aniversario de la fundación del Hospital Nuestra Señora de Gracia que durante más de un siglo dependió de la institución provincial.

La conferencia, que correrá a cargo de Ignacio Andrés Arribas, exjefe del Servicio de la Farmacia del Hospital Nuestra Señora de Gracia, académico de Farmacia y de la Real de Medicina, será este miércoles, 3 de diciembre a las 19.00, en el Salón de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

En la charla se abordará que la farmacia del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia es una de las referencias mas significativas del pasado y del presente de este hospital que desde su fundación constituyó una de las instituciones de mayor importancia social y sanitaria para Zaragoza y Aragón con vocación de atender a "todos los enfermos, de la ciudad y del mundo" como reza su lema 'Domus Infirmorum Urbis et Orbis'.

Además, realiza una revisión desde los inicios de la botica o "specieria" que posiblemente coincidieran con la fundación del hospital, confirmándose su existencia en las Ordinaciones de Fernando el Católico a comienzos del siglo XVI donde se desarrollan las funciones y obligaciones del farmacéutico relacionadas con la adquisición, preparación, dispensación y administración de los medicamentos que prescribían los médicos para los enfermos ingresados.

También se expone su ubicación y se describirán los distintos departamentos que la componían destacando la botica y la rebotica, así como su contenido de botes y albarelos en distintos años y una aproximación a los medicamentos y productos que se adquirían y preparaban en dicha oficina.

Asimismo, relacionan algunos de los farmacéuticos que la rigieron y las inspecciones que se realizaron para comprobar su funcionamiento.

La destrucción del hospital original y su traslado al de Convalecientes sigue mostrando la importancia de la farmacia dentro de la carestía de todo tipo de medios que tuvo el hospital en el siglo XIX, hasta que se hizo cargo del mismo la Diputación Provincial de Zaragoza que en 1881 reformó totalmente el Servicio de Farmacia y como tal se ha conservado hasta el presente, revisando, como colofón, los elementos más significativos que se conservan en la actualidad en la Farmacia.

Algunos de ellos se pueden contemplar en la gran exposición que bajo el título 'El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. El hospital de la ciudad y del mundo', que se realiza en el Palacio de Sástago.

IGNACIO ANDRÉS ARRIBAS

Ignacio Andrés Arribas es farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, farmacéutico adjunto en el Servio de Farmacia del Hospital Miguel Servet y farmacéutico jefe del Servio de Farmacia del Hospital San Juan de Dios. Doctor en Farmacia y jefe de servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Nuestra Señora de Gracia entre 1985 y 2020.

Además, es profesor asociado a las Facultades de Farmacia de la Universidad de Navarra y la Universidad San Jorge de Zaragoza, Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Académico numerario de la Academia de Farmacia 'Reino de Aragón' y Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.