La DPZ recurrirá el acuerdo del TACPA y denuncia el interés en boicotear la adjudicación de la plaza de toros

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos de la institución provincial recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anula el pliego para el alquiler de la plaza de toros de La Misericordia, en la capital aragonesa, y solicitarán medidas cautelares para continuar el proceso de licitación de las ferias de San Jorge y El Pilar. Ha alertado contra quienes intentan "boicotear" el proceso.

Sánchez Quero ha manifestado su "sorpresa" por esta "inoportuna" resolución del TACPA, poniendo de relieve "el interés público" de la Feria de San Jorge por su "impacto" social.

La Feria de San Jorge "no se puede dar por perdida" porque existe la posibilidad de recurrir al TSJA, que "no es la primera vez que ha anulado una decisión del TACPA". La DPZ solicitará continuar con la apertura de sobres del proceso de licitación, ya que solo queda el tercero y último por abrir: "El proceso ha sido limpio y transparente".

En rueda de prensa, Sánchez Quero ha sido claro al afirmar que "no va a dar tiempo a organizar" la Feria de San Jorge el 22 y 25 de abril y se pospondrá al 1 y 2 de mayo o, incluso, al próximo mes de junio, aunque la institución agilizará su actuación y, probablemente, este viernes registrarán su recurso en el TSJA. "Ayer fue un día malo para la DPZ y la afición taurina", ha reconocido.

Ha observado que el modelo del contrato, de arrendamiento patrimonial, "es jurídicamente correcto, está avalado por la práctica" en esta y otras plazas de toros españolas y ya se utilizó para licitar el periodo 2022-2025, de forma que "no es nuevo ni excepcional".

También ha dicho que los recursos presentados por Nautalia y Pueblos del Torero "son idénticos en tiempo y forma" y no representan un interés individual, sino de "un grupo" de empresarios del sector taurino que ha actuado "en coordinación entre sí", lo que supone "un culebrón", y al contrario "hay empresas serias que defienden la tauromaquia" y han presentado su candidatura.

La responsabilidad "recae única y exclusivamente en el grupo de empresarios que han presentado una pléyade de recursos en todas las instancias administrativas posibles atacando el pliego, consiguiendo en una de ellas la anulación del mismo y provocando en consecuencia que no haya toros San Jorge".

"Me da la impresión de que hay interés por parte de algún empresario taurino en boicotear la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia. Con estos empresarios no hace falta que haya antitaurinos, ellos mismos se están cargando la feria por su interés económico personal", ha criticado el presidente, que no obstante ha querido mandar un mensaje tranquilizador asegurando que habrá feria taurina del Pilar.

MALA FE

Sánchez Quero ha recordado que desde el inicio de este proceso licitatorio distintas empresas taurinas ha ido presentando "una avalancha" de recursos, actuando algunas de ellas "de forma coordinada".

"Estos recursos han atacado formalmente la naturaleza jurídica del contrato --patrimonial o concesional--, que es precisamente el argumento sobre el que el TACPA ha basado su resolución".

"Sin embargo, la Diputación tiene el convencimiento de que el motivo real de fondo es otro bien distinto: el rechazo de estas empresas a abonar el canon legalmente establecido y a comprometerse por escrito con la propuesta de programación para las ferias de San Jorge y del Pilar que, como saben se incluía como criterio de valoración de las ofertas en el Pliego", ha expuesto.

En este sentido, Sánchez Quero ha insistido en que "parece que concurre verdadera mala fe en la actuación concertada de algunos operadores que responden al mismo interés económico, comparten propósito y han actuado coordinadamente no para proteger un interés individual de cada una de sus empresas, sino el colectivo, con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación".

"A mi juicio esta manera de actuar coordinada es un verdadero fraude de ley", ha lamentado el presidente contraponiendo esta forma de actuar con la de otras empresas.

"La realidad es tozuda y vemos como sí hay empresas serias que de verdad defienden y potencian la tauromaquia y han presentado oferta cumpliendo todos los requisitos exigidos en el pliego", ha recordado.

El presidente también ha mostrado su "sorpresa" por la "del todo punto inoportuna" resolución del TACPA. "Hace apenas 15 días, el propio TACPA rechazó expresamente suspender la licitación a pesar de la petición expresa realizada por los recurrentes, al reconocer el interés público de la Feria de San Jorge por su impacto en la economía local, el turismo y la cultura de la ciudad", ha recordado Sánchez Quero defendiendo la actuación jurídica de la Diputación de Zaragoza.

"Entendemos que el modelo de contrato de arrendamiento patrimonial es jurídicamente correcto y está consolidado y avalado por la práctica, resulta esencialmente idéntico al que se utilizó en la anterior licitación de la plaza de la Misericordia y no es ni nuevo ni excepcional, pues es el mismo modelo que utilizanotras administraciones públicas propietarias de plazas de toros tan importantes como Valencia, Bilbao o Santander y también en otras muchas como las de Cuenca, Colmenar Viejo, Manzanares, Olite o Sanlúcar de Barrameda", ha explicado el presidente.

También ha recordado que a la licitación de 2022 se presentó uno de los empresarios que ahora han recurrido ante el TACPA. "Es cuando menos contradictorio, impugnar hoy lo que antes se aceptó sin reparos", ha criticado Sánchez Quero.