La DPZ responde al PP que los 48.000 euros a la Fundación Real Madrid son para abaratar el precio del campus

Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han salido al paso de las críticas del PP a la celebración de dos campus de fútbol para niños y niñas este verano en Ejea de los Caballeros y Calatayud de la mano de la Fundación Real Madrid afirmando que los 48.000 euros que se destinarán a esta iniciativa irán dirigidos a abaratar la inscripción a las familias.

La portavoz 'popular' en la institución, Maricarmen Lázaro, ha cargado contra el equipo de gobierno provincial por organizar estos campus de fútbol con un equipo de otra comunidad autónoma en lugar de con el Real Zaragoza: "La Diputación provincial ha perdido el norte", ha asegurado.

Sin embargo, para el Gobierno de la DPZ, "el PP debería informarse mejor para no quedar en evidencia, porque las cifras hablan por sí mismas".

Así, además de esos 48.000 euros, han destacado que, en los últimos años, la DPZ ha concedido 2 millones de euros en ayudas directas al Real Zaragoza, otros 2,4 millones al resto de equipos zaragozanos que compiten en categorías nacionales y 1,2 millones más a otros 300 clubes y asociaciones dedicadas al deporte aficionado y de base.

"Son más de 5,5 millones de euros en total sin contar el apoyo a otros muchos eventos deportivos. Hablar de falta de apoyo a los clubes de la provincia por el acuerdo con la Fundación Real Madrid sí que es perder el norte y el sentido del ridículo", han concluido las mismas fuentes.