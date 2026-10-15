La DPZ reúne a un centenar de alcaldes en La Misericordia para reivindicar la tauromaquia y su patrimonio

1125714.1.260.149.20261015143010 Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Zaragoza guardan un minuto de silencio en la plaza de toros de La Misericordia en señal de condena por la agresión sexual denunciada durante las vaquillas de las Fiestas del Pilar, antes de la jornada taurina. - EUROPA PRESS

José Carlos Tirado ha destacado el esfuerzo de la institución para celebrar la Feria del Pilar tras meses de dificultades

Los asistentes han guardado un minuto de silencio como condena a la agresión sexual acontecida el miércoles en las vaquillas

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reunido este jueves, 15 de octubre, a cerca de un centenar de alcaldes y alcaldesas de la provincia en una jornada taurina celebrada en la plaza de toros de La Misericordia para acercarles la historia, el patrimonio y la cultura vinculados al coso zaragozano. El encuentro, que ha incluido una charla-coloquio, una visita guiada por las instalaciones y la asistencia a la corrida de esta tarde, ha comenzado con un minuto de silencio en rechazo a la agresión sexual denunciada el miércoles durante las vaquillas de las Fiestas del Pilar.

El diputado delegado de la Plaza de Toros, José Carlos Tirado, ha enmarcado esta convocatoria en el apoyo histórico de la institución provincial a la tauromaquia y en la voluntad de dar a conocer a los representantes municipales los distintos espacios y actividades que alberga La Misericordia. Asimismo, la jornada ha buscado reconocer el trabajo que desarrollan los responsables locales al frente de sus municipios mediante una actividad de encuentro y convivencia.

"Este año hemos querido, de una manera especial, celebrar este día con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, realizando una jornada de difusión de la tauromaquia", ha explicado Tirado durante la atención a los medios de comunicación. El diputado ha incidido en que el programa no se limita a los espectáculos taurinos, sino que pretende mostrar el conjunto de elementos culturales e históricos que rodean la plaza.

La convocatoria ha reunido a representantes municipales de distintos puntos de la provincia en una edición en la que la DPZ ha querido reforzar la dimensión divulgativa de la jornada. A lo largo del día, los asistentes han podido conocer tanto el funcionamiento del coso como algunas de las dependencias que habitualmente no están abiertas al público, además de profundizar en la historia de la institución taurina zaragozana.

UN COSO CON 262 AÑOS DE HISTORIA

Tirado ha puesto el acento en la trayectoria de La Misericordia, que suma 262 años de historia, y en su consideración como espacio cultural y patrimonial. "Es un espacio vivo, un espacio cultural, un espacio patrimonial", ha señalado, en referencia también a la participación de alrededor de un centenar de representantes municipales en esta iniciativa.

El diputado ha recordado asimismo los orígenes del coso del Pignatelli, cuya construcción estuvo ligada a una finalidad social: generar recursos para un hogar destinado a niños sin familia ni medios económicos. Tirado ha relacionado ese antecedente con el componente social que, a su juicio, continúa acompañando a la plaza, además de su actividad taurina.

En este sentido, ha defendido que la jornada permite descubrir una realidad que va más allá del ruedo y que incluye las instalaciones, el museo y la historia del recinto. La visita ha contemplado dependencias como la enfermería, los corrales, el ruedo y las gradas, con explicaciones sobre su funcionamiento y su papel en la organización de los festejos.

CHARLA SOBRE LA ACTUALIDAD Y LA CULTURA TAURINA

El programa ha comenzado a las 12.00 horas con una charla-coloquio a cargo del excirujano jefe de la plaza de Zaragoza, Carlos Val-Carreres, y del director de la revista editada por la DPZ 'Grosella y plata con capotes de caña', Francisco Martínez. Durante el encuentro se han abordado distintas cuestiones relacionadas con la actualidad taurina y la divulgación de esta tradición a través de la publicación provincial.

Tras esta primera actividad, los alcaldes y alcaldesas han recorrido las instalaciones de La Misericordia para conocer espacios vinculados a la preparación y el desarrollo de los espectáculos. La jornada ha continuado con un vino español y una visita al museo taurino, donde los participantes han podido acercarse a la evolución histórica del coso y a los elementos que forman parte de su patrimonio.

La programación concluye con la asistencia a la corrida de toros de este jueves, dentro de la Feria Taurina del Pilar. Tirado ha expresado su satisfacción por que finalmente puedan celebrarse tanto las corridas como los festejos populares, después de los problemas que han marcado los preparativos durante los últimos meses.

"A lo largo de este año han sido muchos los meses con dificultades y el esfuerzo que hemos hecho desde la Diputación Provincial de Zaragoza para llegar hasta aquí ha sido enorme", ha manifestado. Por ello, ha considerado que poder desarrollar la feria y compartir la jornada con los responsables municipales constituye un motivo de "gran alegría".

El diputado ha insistido en que la convocatoria busca reforzar el conocimiento de la tauromaquia y del patrimonio asociado a La Misericordia entre los representantes locales. La DPZ ha planteado el encuentro como una oportunidad para compartir experiencias y reconocer la labor cotidiana de quienes gestionan los municipios de la provincia.

La institución provincial mantiene así una iniciativa vinculada a su apoyo histórico a la actividad taurina, con la que pretende mostrar la dimensión cultural del coso y su relación con las tradiciones zaragozanas. La jornada se ha desarrollado en paralelo a la Feria del Pilar, que incluye tanto espectáculos taurinos como festejos populares.

MINUTO DE SILENCIO POR LA AGRESIÓN SEXUAL

Antes de comenzar las ponencias, los asistentes se han congregado en el ruedo y han guardado un minuto de silencio en señal de rechazo a la agresión sexual denunciada el miércoles, 14 de octubre, en la plaza de toros. Tirado ha calificado estos hechos de "totalmente denunciables" y ha expresado su deseo de que no vuelvan a repetirse.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha condenado los hechos y ha trasladado todo su apoyo y su solidaridad a la víctima y a todas las mujeres, que por desgracia siguen teniendo que soportar un goteo insoportable de agresiones y de otras muchas formas de violencia sexual. Asimismo, ha felicitado a la Policía Nacional por la detención del presunto agresor y ha criticado "a quienes niegan esta lacra y a quienes les hacen el juego".

Según la información difundida por la Delegación del Gobierno en Aragón, la denuncia se refiere a tocamientos a una mujer durante la celebración de las vaquillas de las Fiestas del Pilar. La Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de la agresión y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.

El minuto de silencio se ha celebrado en el marco de la jornada organizada por la DPZ como muestra de condena y rechazo a este tipo de conductas.