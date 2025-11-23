La DPZ reúne a referentes culturales para reflexionar sobre el papel del arte en la construcción de memoria

Cartel de la jornada 'Verdad, justicia y reparación a escena'. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) acogerá el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 18.00 horas, la jornada 'Verdad, justicia y reparación a escena. La cultura al servicio de la memoria', una cita que invita a analizar cómo la cultura y las prácticas artísticas contribuyen a mantener viva la memoria democrática y a fortalecer los valores de una sociedad justa y crítica.

El acto tendrá lugar en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza y se podrá seguir también en streaming, ha informado la institución provincial.

El programa contará con tres ponencias principales. En primer lugar, la directora del Museo de la Paz de Gernika, Iratxe Momoitio, abordará el papel de los museos, la memoria y los Derechos Humanos.

Participarán también la profesora de la Universidad de Barcelona Nuria Ricart, que analizará el arte público y la memoria desde una perspectiva crítica y contemporánea, y la fotógrafa y documentalista Judith Prat presentará su trabajo sobre memoria e identidad colectiva a través de la fotografía.

La jornada incluirá además la intervención teatral 'h(c)erradura', interpretada por Marta Cortel y coescrita junto a Irene Herrero, una propuesta escénica que dialoga con los conceptos de memoria, identidad y reparación.

La diputada delegada Memoria Democrática de la Diputación de Zaragoza, Nerea Marín, ha subrayado que "esta jornada busca situar la cultura en el centro de la memoria democrática, porque el arte tiene la capacidad de alumbrar lo que fue silenciado y de abrir espacios de reflexión necesarios para avanzar como sociedad".

Marín ha añadido que "conmemorar 50 años de democracia también implica mirar al pasado con responsabilidad y compromiso, y la cultura es una herramienta imprescindible para garantizar que la verdad, la justicia y la reparación sigan siendo pilares irrenunciables".