DPZ y Rolde lanzan el primer curso online de iniciación a la lengua aragonesa

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y José Ignacio López Susín, del Rolde de Estudios Aragoneses. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) organiza, junto con el Rolde de Estudios Aragoneses, la primera edición del curso online de iniciación a la lengua aragonesa 'Aragonés. Lengua románica, lengua viva', que constará de 30 horas lectivas y está en trámite de reconocimiento de créditos por parte de la Universidad de Zaragoza.

El plazo para inscribirse comienza este jueves y finalizará el próximo 27 de octubre. La matrícula es gratuita a través del enlace 'https://aragoneslenguaromanica.org/', aunque hay que abonar 10 euros por gastos de material.

El curso se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la DPZ en la que han participado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, y José Ignacio López Susín, en representación del Rolde de Estudios Aragoneses.

Latorre ha destacado que es un día "muy importante" para que la lengua aragonesa "no se pierda", con un curso que ayudará a paliar el "maltrato" del Gobierno autonómico a las lenguas propias, tras la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y el descenso del 48,23% en el ya "exiguo" número de alumnos que la estudian.

Además, desde 2023, tampoco se han convocado los programas educativos Luzía Dueso --en aragonés-- y Jesús Moncada --en catalán de Aragón--, ni se han llevado a cabo los seminarios de profesores en ambas lenguas ni se han concedido premios literarios, artísticos y honoríficos.

Para ello, la institución provincial contará con el Rolde de Estudios Aragoneses, una entidad de "reputado prestigio" que en 2027 cumplirá 50 años en la defensa del patrimonio lingüístico de la Comunidad, en especial de sus lenguas propias --el aragonés y el catalán de Aragón--. Ha resaltado también la convocatoria, por primera vez, de un Premio Santa Isabel de Portugal para obras literarias en aragonés.

El aragonés, ha continuado, es una lengua románica, heredera del latín, que forma parte del patrimonio cultural de la región y es "una lengua amenazada pero viva".

UN PRIMER CONTACTO

Por su parte, López Susín ha subrayado que esta iniciativa sustituye a algunas de las actuaciones que debería llevar a cabo el Gobierno de Aragón, obligado por el Estatuto de Autonomía o por los requerimientos del Consejo de Europa.

Sobre el curso, ha indicado que los alumnos podrán seguirlo "a su marcha", aunque habrá un seguimiento por parte del equipo docente, que incluso se desplazará a las cabeceras comarcales donde haya el suficiente número de matriculados.

Está concebido como un "primer contacto" con esta lengua propia, en torno a cuatro unidades didácticas: el aragonés como lengua románica, las variaciones dialectales, la situación actual y los principales rasgos lingüísticos y gramaticales.

Es, por tanto, un curso introductorio y, ya en la última unidad, se entrará en la gramática y en "aspectos básicos para poder comunicarse de forma elemental".

El curso ha sido diseñado por Alberto Gracia Trell, diplomado en Magisterio, profesor de aragonés, escritor y miembro del consejo de redacción de la revista 'Fuellas'.