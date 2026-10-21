Un dron diagnostica, por primera vez, en 3D el puente de Piedra de Zaragoza para reparar posibles daños en su estructura

1127338.1.260.149.20261021132302 El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, observa el dron que sobrevuela el puente de Piedra para su diagnóstico - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dron ha sobrevolado, por primera vez, el puente de Piedra de Zaragoza para hacer un diagnóstico completo estructural y topográfico en 3D para conocer el estado real y poder acometer las reparaciones necesarias. Se trata de una aeronave no tripulada (UAS) DJI Matrice 350 RTK, equipada con un sensor LiDAR y una cámara RGB.

Entre las 10.00 y las 17.00 horas de este miércoles, el dron realizará varias pasadas longitudinales a lo largo del puente de Piedra y después arco por arco para realizar un gemelo digital que permita ver al detalle los posibles daños que presenta.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el dron lleva tecnología láser, que "es la más precisa y la más avanzada que hay en el mercado y eso permite tener un gemelo digital completo, arco a arco, sillería a sillería, absolutamente completo".

El dron vuela por arriba y por abajo del puente y establece con esa tecnología láser combinada con cámaras que, además, lo dotan de color, para tener con precisión "cada una de las grietas" y evitar que se descuelguen los técnicos, ha explicado Serrano.

Además, el dron "ve más allá de lo que vería el ojo humano y sobre todo se hace con respeto a la naturaleza" en referencia a los nidos del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus', especies protegidas que habitan en las grietas generadas en los sillares del puente de Piedra.

Cuando se tenga el diagnóstico completo y se tenga que ejecutar las obra de reparación, una vez elaborado el correspondiente proyecto, "habrá que ir día a día viendo en qué estado de anidación están las aves porque va a ser una labor entretenida y compleja ya que hay que trabajar con ese respeto también a los pájaros que están en el puente de Piedra".

EN UN AÑO

Es gemelo digital va a permitir "no solamente el respeto patrimonial, sino también el respeto por la naturaleza", ha recalcado Serrano.

Sobre los plazos de ejecución ha comentado que tras terminar esta fase del dron hay cuatro meses para la redacción del proyecto definitivo de rehabilitación y restauración del puente, y una vez aprobado ese proyecto se sacará a licitación y posteriormente se ejecutará la obra.

"Creo que aproximadamente, con la tramitación administrativa pendiente, con los cuatro meses que hay para la redacción del puente, estamos hablando de aproximadamente un año", ha calculado Serrano al recordar que el proyecto tiene que pasar por la correspondiente Comisión Provincial de Patrimonio al ser un Bien de Interés Cultural (BIC).

El uso del dron para tener un escaneo en tres dimensiones del puente de Piedra forma parte de un contrato global de 200.000 euros para diagnosticar y rehabilitar cinco puentes fundamentales de la ciudad como son el puente de Hierro, el puente de Piedra, la pasarela del Voluntariado, el puente de Cogullada y el de la desembocadura del Huerva en el Ebro.

Este contrato marco para estas cinco infraestructuras permiten que con 200.000 euros de inversión se pueda diagnosticar y trabajar en los proyectos posteriores para abordar su rehabilitación.

En concreto, en el puente de piedra hay asignados 40.200 euros de ejecución de ese contrato, que la empresa Bigantec Consultoría ha sido la encargada de volar el dron en el puente de Piedra, que es el único de los cinco que se va a analizar con esta tecnología, dado el valor patrimonial e histórico del puente, pero también por su técnica constructiva, ya que tiene piedra de sillería, que presenta grietas con "algunos defectos derivados del deterioro y desgaste de esa piedra".

RESPETO A LA NATURALEZA

Por eso, la utilización del dron es hacer un modelo digital para acometer el futuro proyecto de rehabilitación, que en una primera estimación rondaría los 750.000 euros, ha apuntado Serrano.

De este modo, una vez que con el vuelo del dron y por parte de los ingenieros que diseñen el proyecto y que posteriormente se ejecute, "hay una previsión inicial de que rondará la inversión los 750.000 euros solo en el puente de piedra", ha incidido.

"El puente de piedra está en un nivel de deterioro que nos hacía interesante tener que intervenir, aunque no afecta a la seguridad hay una serie de grietas e incluso de crecimientos vegetales y nidos de vencejo, que hacen que haya que haber una intervención potente de esta magnitud en el puente de Piedra".

En cuanto al tratamiento de los nidos de vencejos, que es una especie protegida, Serrano ha comentado que "todavía no saben muy bien los técnicos cómo lo harán, pero con absoluto respeto al hecho de que migran y por lo tanto habrá que aprovechar ventanas de oportunidad".

Al respecto, ha señalado que "la ornitología es importante en el urbanismo y también a la hora de acometer determinadas infraestructuras de la ciudad" y por ello "siempre se tiene en cuenta en los planes urbanísticos y en las intervenciones y así será también en esta ocasión".

"Los técnicos nos cuentan que, una vez que empiece la obra, tendrán que ir minuto a minuto viendo cómo se va a hacer ese tratamiento, desde el absoluto respeto a la naturaleza y a los vencejos, que son unos zaragozanos más ya en el puente de Piedra", ha ironizado.

CORTE AL TRÁFICO Y PEATONES

Esta operación, altamente especializada, requiere el corte total al tráfico rodado y peatonal tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones que se emplearán entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Conlleva, además, el desvío durante esas horas de cinco líneas de autobús urbano de Zaragoza. Así, las líneas 28, 32, 35 y 39 desde Sobrarbe y Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro circulan por paseo de la Ribera, Arquitecto La Figuera, avenida Pirineos y puente de Santiago hasta Echegaray y Caballero. La línea 36, desde San Juan de La Peña se desvía por Valle de Zuriza, Muel, avenida Puente del Pilar, puente del Pilar --puente de Hierro-- hasta Echegaray y Caballero.