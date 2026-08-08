El eclipse dispara la ocupación de los campings de Zaragoza y Teruel y atrae a turistas que reservaron hace meses

El Camping El Roble, en Valderrobres (Teruel), es uno de los establecimientos más demandados por los turistas de cara por su buena ubicación y visibilidad para observar el eclipse del 12 de agosto - MARÍA SEGURA

ZARAGOZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo convertirá a Aragón en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo, sino que también está suponiendo un importante impulso para el sector turístico. Los campings situados en las zonas de mayor visibilidad del eclipse, especialmente en las provincias de Zaragoza y Teruel, afrontan esos días con una ocupación prácticamente completa, impulsada por una demanda que comenzó muchos meses antes del verano, tanto de turistas nacionales como de internacionales.

La presidenta de la Asociación de Campings de Aragón, María Segura, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que el evento ha generado un comportamiento poco habitual en este tipo de alojamientos, especialmente fuera del Pirineo, donde el mes de agosto sí suele registrar cifras muy elevadas de ocupación. Sin embargo, alcanzar el lleno absoluto en establecimientos ubicados en Zaragoza o Teruel durante esta época del año constituye una circunstancia excepcional.

La Asociación de Campings de Aragón agrupa actualmente a una treintena de establecimientos de la comunidad autónoma, que representan alrededor del 80% de las plazas de camping disponibles en Aragón. La entidad trabaja desde hace años en la promoción del destino, tanto de la mano del Gobierno de Aragón como a través de su participación en ferias nacionales e internacionales. Solo el pasado año estuvo presente en 17 certámenes turísticos, una estrategia que ha contribuido a consolidar la presencia del visitante extranjero.

Ese perfil internacional también se ha dejado notar con fuerza en las reservas motivadas por el eclipse, que han convertido este acontecimiento en un atractivo turístico de primer nivel para la comunidad.

RESERVAS CON UN AÑO DE ANTELACIÓN

Según ha detallado Segura, los campings situados en las zonas donde la observación será más favorable, como Camping Ciudad de Zaragoza, Lago Resort de Nuévalos o los establecimientos turolenses El Roble, Las Corralizas, en Bronchales, y Albarracín, han alcanzado el 100% de ocupación para las fechas del eclipse.

La presidenta de la asociación ha destacado que algunos de estos alojamientos comenzaron a recibir reservas incluso el pasado año, mientras que en otros casos las plazas disponibles quedaron prácticamente completas desde el mes de enero.

"Ha sido una antelación excepcional", ha señalado Segura, quien reconoce que la previsión de los visitantes ha sorprendido incluso al propio sector. En su opinión, este comportamiento demuestra el enorme interés que el eclipse ha despertado entre quienes viajan específicamente para contemplarlo.

El fenómeno ha atraído tanto a turistas nacionales como internacionales, aunque estos últimos han mostrado una capacidad de planificación especialmente elevada.

LOS VISITANTES EXTRANJEROS GANAN PROTAGONISMO

Entre los clientes internacionales, la presidenta de la asociación ha destacado especialmente el crecimiento del mercado holandés, que ha protagonizado buena parte de las reservas realizadas con mayor antelación.

En algunos establecimientos, los turistas extranjeros representan ya más del 40% de las reservas vinculadas al eclipse, un porcentaje superior al habitual para estas fechas y que confirma el alcance internacional del evento.

Aunque el visitante nacional continúa siendo mayoritario, la llegada de viajeros procedentes de otros países supone una oportunidad para seguir posicionando Aragón como un destino de naturaleza y turismo astronómico.

Las estancias previstas oscilan entre los cuatro y los siete días, una circunstancia que, según Segura, permitirá que muchos visitantes aprovechen su viaje para conocer otros atractivos del territorio.

"Inicialmente vienen por el eclipse, pero durante su estancia descubren nuestros pueblos, la gastronomía y los espacios naturales que ofrece Aragón", ha afirmado la presidenta de la asociación.

CAMPINGS PREPARADOS PARA VIVIR EL FENÓMENO

Los establecimientos han preparado además distintas iniciativas para facilitar la observación del eclipse. Algunos han habilitado espacios específicos desde los que contemplar el fenómeno en las mejores condiciones posibles, mientras que otros pondrán a disposición de sus clientes gafas homologadas y el material necesario para seguir el acontecimiento con seguridad.

También se han programado pequeñas charlas divulgativas y explicaciones sobre el fenómeno astronómico, con el objetivo de enriquecer la experiencia de quienes viajan expresamente para vivir este momento.

Segura ha considerado que esta cita representa una oportunidad para atraer a nuevos visitantes que, hasta ahora, no conocían la oferta de campings de Aragón.

"Nos coloca en una posición muy privilegiada porque recibimos clientes que habitualmente no venían a nuestros establecimientos. Es una ocasión para que descubran nuestro entorno y todo lo que podemos ofrecerles", ha remarcado.

La presidenta de la asociación considera que el eclipse puede contribuir a consolidar el potencial de Zaragoza y Teruel como destinos ligados al turismo de naturaleza y al astroturismo, diversificando una oferta que tradicionalmente ha estado muy vinculada al Pirineo.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

Ante la elevada afluencia de visitantes prevista para esos días, la Asociación de Campings de Aragón hace también un llamamiento a la responsabilidad, especialmente por el elevado riesgo de incendios forestales que presenta este verano.

Segura ha recordado que los campings llevan meses reforzando sus medidas de prevención y adaptándose a las recomendaciones del Gobierno de Aragón. En función de los niveles de alerta, muchos establecimientos clausuran las barbacoas y extreman las medidas de seguridad, además de reforzar los sistemas de riego y las acciones de concienciación entre los clientes.

La presidenta ha pedido que esa prudencia se extienda también a quienes acudan al eclipse fuera de los campings, ya que miles de personas se concentrarán en espacios naturales para contemplar el fenómeno.

"Tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos. Este año hay una especial sensibilidad con los incendios y debemos extremar las precauciones. Queremos que el eclipse sea una gran experiencia para todos, pero también que se desarrolle con total seguridad y respetando el entorno", ha concluido.

Con la cuenta atrás ya iniciada para el 12 de agosto, el sector turístico aragonés afronta uno de los acontecimientos más singulares de los últimos años convencido de que el eclipse supondrá un importante escaparate internacional para el territorio y una oportunidad para fidelizar a nuevos visitantes que, atraídos inicialmente por el cielo, descubran también el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza de Aragón.