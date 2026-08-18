El Gobierno acusa a 'Génova' de establecer "directrices" en Ceuta que "complican" la colaboración entre administraciones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a la dirección nacional del PP de establecer un "contexto, entorno y directrices" que "complican" la colaboración entre administraciones.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Saiz ha criticado que los líderes 'populares' se hagan "fotos con agitadores" o vayan a Ceuta a "tensionar" con "palabras altisonantes y declaraciones contra el Gobierno".

"Para mí, desde luego, eso no es una actitud de un partido de Estado, ni de tener altura de miras, ni de, indudablemente, trabajar y colaborar por Ceuta", ha reprochado la ministra, quien ha cuestionado "cuál es la función" que tienen los líderes del PP cuando acuden a la ciudad autónoma.

En este sentido, Saiz ha criticado al PP un giro en los últimos meses en su discurso migratorio que es, a su juicio, "incomprensible" como consecuencia de las "alianzas con la ultraderecha".

"Cuando vemos la presencia del PP aquí en Ceuta, la pregunta para mí es muy clara: ¿vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a hacerse fotos con agitadores?", se ha preguntado la ministra.

SAIZ RESPONDE AL ULTIMÁTUM DE VIVAS

Ante el ultimátum que dio el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de 30 días al Gobierno para solucionar la crisis, Saiz ha reivindicado el papel que desempeña en la ciudad el Ejecutivo desde el pasado 30 y 31 de julio.

"Lo que estamos es implicados desde el minuto cero en acompañar y en dar respuesta. Y, como le he dicho antes, Ceuta ni está ni va a estar sola", ha insistido la portavoz.

Preguntada por la lealtad y la fiabilidad de Marruecos tras la entrada masiva de 70.000 personas, la portavoz del Gobierno ha reiterado que se trata de un "socio fiable" sin el que no hubiera sido posible dar la actual solución y respuesta en la Ciudad Autónoma. "Marruecos no es una amenaza para Ceuta ni para España", ha remarcado.

VIVAS, "CONTAMINADO" POR FEIJÓO SEGÚN PUENTE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también achacó la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez a que está "contaminado" por el presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo.

En una entrevista con Europa Press, Puente sostuvo que Feijóo tiene "una capacidad tremenda de contaminar y contagiar a todo el mundo en su estrategia" y expuso que "con Vivas también lo está consiguiendo".