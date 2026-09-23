'La Económica' conmemora su 250 aniversario con un recital clásico en el Patio de la Infanta de Zaragoza

Concierto por el 250 aniversario de "la Económica" en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP) celebra este año su 250 aniversario y como parte de los actos conmemorativos de esta efeméride ha organizado, en colaboración con Fundación Ibercaja, un recital clásico en el Patio de la Infanta, con piezas de los compositores Mozart y Boccherini.

El concierto, celebrado este miércoles, ha contado con la presencia del director de la RSEAAP, Honorio Romero; el presidente y director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente, así como otras autoridades y miembros de la Junta de "la Económica".

Esta propuesta cultural se suma al ciclo de conferencias celebrado en el mes de marzo y abril, de forma complementaria a la exposición '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', en La Lonja y que contó con un libro recopilatorio presentado la pasada semana en el Patio de la Infanta.

Ambas iniciativas han servido para recorrer el legado de esta institución ilustrada y su contribución al progreso de Aragón y han sido comisariadas y coordinadas por el recientemente fallecido Domingo Buesa.

El concierto de esta tarde ha contado con un programa dedicado a Luigi Boccherini y Wolfang Amadeus Mozart y ha sido interpretado por la soprano Esmeralda Jiménez, solista del conjunto vocal Chiavette, acompañada por el ensemble instrumental Katharsis, compuesto por violines, viola, órgano, violoncello y contrabajo.

La siguiente cita enmarcada en la celebración del 250 aniversario de la RSEAAP será el 12 de noviembre, con la celebración del concierto monográfico de Johann Sebastian Bach 'Das Leben im Glauben', interpretado por el violinista Gordan Nikolic, la soprano Auxiliadora Toledano y el clavecinista Darío Tamayo.