Los economistas aragoneses avanzan un crecimiento moderado y desaceleración en un escenario de incertidumbre

Archivo - Coches en la línea de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Aragón ha indicado que las previsiones apuntan a un crecimiento moderado, con signos de desaceleración, condicionado por la estabilidad de los mercados y las políticas públicas de apoyo al tejido empresarial, en un primer cuatrimestre del año caracterizado por el escenario de incertidumbre geopolítica derivado de los conflictos internacional, con efectos directos sobre los costes energéticos y logísticos, así como sobre las cadenas de suministro y el comercio mundial.

Así lo recoge el Boletín cuatrimestral de Coyuntura Economistas de Aragón, número 13, que analiza la situación financiera de Aragón y España durante el primer cuatrimestre de 2026.

A pesar de una ligera desaceleración global, la región aragonesa muestra una evolución positiva en el empleo y una producción industrial que supera el promedio nacional, impulsada especialmente por el sector automotriz.

REPUNTE DE LA INFLACIÓN

No obstante, el informe advierte sobre el repunte de la inflación --3,5%-- y el incremento de los costes energéticos y logísticos que afectan directamente al consumo. La inflación subyacente, que elimina el componente energético, se mantiene en el 2,9% en España y en el 3% en Aragón.

El dinamismo del comercio exterior en la Comunidad Autónoma contrasta con la tendencia nacional, aunque persiste la dificultad para cubrir vacantes laborales.

En resumen, apuntan a la transmisión del aumento de costes y volatilidad al consumo y la inversión como las razones para que los principales organismos económicos revisen unas décimas a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza las de inflación.

La magnitud de estas revisiones dependerá de la duración de la guerra de Irán y de su impacto sobre las infraestructuras energéticas y la capacidad de abastecimiento.

En todo caso, el Colegio de Economistas destaca que la economía aragonesa mantiene un buen ritmo de crecimiento, apoyado por la demanda interna frente al menor empuje del comercio exterior. El crecimiento interanual del conjunto del país se sitúa en el 2,7% según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y en el 2,2% para Aragón según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Sin embargo, el informe cree que el impulso de las inversiones ya en curso y el mejor comportamiento industrial hacen prever que la economía aragonesa registre tasas de crecimiento por encima de las nacionales a lo largo del año.

MERCADO LABORAL Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

En cuanto al mercado laboral, la ocupación acelera su crecimiento interanual por encima del promedio estatal y la tasa de paro se sitúa en el 8,37% en Aragón, frente al 10,83% en España.

Además, los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado de abril confirman la tendencia positiva de creación de empleo en la Comunidad, en un contexto en el que las empresas siguen encontrando dificultades para cubrir sus vacantes.

Por último, el boletín destaca el buen comportamiento de la producción industrial aragonesa, que presenta una evolución más favorable que la del conjunto del país, impulsada por la metalurgia, el sector del material y equipo eléctrico, el del material de transporte y el alimentario. Eso sí, el aumento de los costes energético repercute en el alza de los precios industriales.