Educación ampliará el colegio de Sarrión (Teruel) con una inversión de más de 355.000 euros

Exterior del CEIP Sarrión, en la localidad del mismo nombre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en funciones va a llevar a cabo la ampliación de espacios del CEIP Sarrión, en la localidad turolense del mismo nombre, con una inversión total de 355.241,99 euros.

La actuación responde al incremento progresivo del alumnado, que hace necesario crear nuevos espacios educativos adaptados a las necesidades actuales del centro.

El colegio, ubicado en la calle Tenor Juan, nº 2, fue construido a mediados del siglo XX y ampliado parcialmente en 2016, cuando se ejecutaron dos aulas y una sala de profesores en la planta primera.

Sin embargo, el porche situado bajo esa ampliación se ha mantenido sin uso docente, lo que ahora permitirá reorganizar y ampliar las instalaciones.

En concreto, se van a habilitar dos nuevas aulas de Educación Infantil, integradas en la planta baja del edificio, aprovechando el espacio actualmente ocupado por el porche. A ambas aulas se les dotará también de aseos infantiles.

Asimismo, se ejecutará un nuevo porche cubierto en el patio de recreo, que se ubicará en la zona libre situada entre las dos pistas deportivas. Por último, se creará un paso cubierto que conectará este nuevo porche con el edificio principal, mejorando la protección del alumnado frente a las inclemencias meteorológicas.

OFERTAS HASTA EL 17 DE ABRIL

Todas estas mejoras permitirán adaptar el centro a la demanda actual y garantizar espacios adecuados para el alumnado más pequeño, cumpliendo con los estándares educativos y de accesibilidad.

La licitación de la obra ya se ha publicado en la Plataforma de contratación del sector público. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 17 de abril, a las 15.00 horas, para presentar sus ofertas. Para el adecuado estudio y elaboración de las mismas, se han previsto sendas visitas al edificio los días 8 y 15 de abril.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 105 días naturales, según el proyecto técnico elaborado por el arquitecto Miguel Torres.

La actuación incluye condiciones especiales de ejecución en materia ambiental y de empleo estable, garantizando la correcta gestión de residuos y el mantenimiento de la plantilla adscrita durante la obra. De la misma forma, se valorará específicamente la calidad de la planificación de obra y su compatibilidad con el calendario escolar.

Con esta inversión, el Departamento de Educación prosigue en su apuesta por la modernización y adecuación de los centros educativos del medio rural, garantizando infraestructuras de calidad y adaptadas a las necesidades presentes y futuras de la comunidad educativa.