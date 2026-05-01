Educación ampliará el IES 'Cierzo' de La Muela con una inversión de 8 millones de euros

IES 'Cierzo' de La Muela. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

LA MUELA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en funciones va ampliar el IES 'Cierzo' de La Muela (Zaragoza), con una inversión de 8 millones de euros, que permitirá crear 15 nuevas unidades para Educación Secundaria, así como adaptar y rehabilitar los dos edificios ya existentes y reurbanizar todos los espacios exteriores.

La Consejería ya ha sacado a licitación por 205.623,22 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra para llevar a cabo la ampliación, una actuación muy demandada en este municipio y necesaria para dar respuesta al incremento sostenido del alumnado y a la actual falta de espacios del centro.

De acuerdo al anteproyecto elaborado por la Gerencia de Infraestructuras, se levantará un nuevo aulario y se mejorará de forma integral el centro. La actuación prevista contempla la construcción de un nuevo edificio de secundaria de cuatro plantas, conectado con los aularios ya existentes, que albergará las 15 nuevas unidades educativas, además de aulas de desdoble, laboratorio, aula de música, aula de informática, aula de tecnología, aula de plástica y biblioteca.

De forma paralela, el proyecto incluye la adecuación del actual aulario 2, que se destinará a departamentos didácticos, sala de usos múltiples, aseos, almacenes e instalaciones, así como la adaptación parcial del aulario 1 para acoger tutorías y sala de orientación.

MÁS DE 3.000 METROS CUADRADOS

La ampliación supondrá alcanzar una superficie construida de más de 3.000 metros cuadrados, a la que se suman más de 4.100 metros cuadrados de espacios exteriores urbanizados, concebidos como patios inclusivos y sostenibles, con zonas ajardinadas, áreas de estancia, espacios lúdicos y deportivos, al menos una pista de voleibol y un área de aparcamiento para el profesorado.

En los últimos cursos ha sido necesario instalar hasta 9 aulas prefabricadas ante la falta de espacios suficientes derivada del crecimiento del alumnado y de la implantación del Bachillerato.

El centro, que cuenta este año con más de 400 estudiantes, ocupa además actualmente edificios que no fueron concebidos originalmente como instituto, lo que limita su funcionalidad y su capacidad de crecimiento.

De esta forma, la ampliación permitirá ofrecer unas instalaciones educativas adecuadas, modernas y dimensionadas a la realidad presente y futura del municipio. Con esta nueva inversión, el Gobierno de Aragón da respuesta a una reivindicación histórica de La Muela y refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas en todo el territorio.

El anteproyecto incorpora criterios avanzados de eficiencia energética, sostenibilidad y autosuficiencia, con el uso de energías renovables, optimización de instalaciones, mejora del confort térmico y reducción de la demanda energética.Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 21 de mayo, a las 14 horas.

Una vez formalizado el contrato, la entrega del proyecto básico se hará en el plazo máximo de 30 días naturales y el de ejecución, en 90 días.

Por su parte, las obras tendrán un plazo estimado de 18 meses y deberán ejecutarse de manera compatible con el funcionamiento del instituto, garantizando la seguridad y la continuidad de la actividad lectiva durante todo el proceso. La previsión es que los trabajos estén concluidos en el tercer trimestre de 2028.